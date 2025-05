El terminal de Bloomberg vuelve a funcionar tras un fallo que afectó a las ventas de bonos europeos

Por Samuel Indyk y Lucy Raitano LONDRES/GDANSK, 21 mayo (Reuters) - La empresa de noticias y datos Bloomberg dijo que sus sistemas estaban volviendo a la normalidad el miércoles tras una breve interrupción a primera hora del día que retrasó numerosas ventas de bonos del Estado y afectó a la actividad de los clientes. "Nuestros sistemas están volviendo a funcionar con normalidad y se ha restablecido la funcionalidad de los terminales tras la interrupción del servicio de hoy", dijo un portavoz de Bloomberg. El plazo para una subasta de deuda pública británica se retrasó, aunque esa venta ya se ha llevado a cabo, según la Oficina de Gestión de la Deuda (DMO, por sus siglas en inglés). Una subasta de letras en Portugal se pospuso hasta las 1230 GMT debido a la interrupción, mientras que Suecia retrasó su subasta de bonos programada debido a "problemas técnicos". "Las pujas en las subastas se (...) presentan electrónicamente a través del sistema de subastas Bloomberg", dijo el sitio web de la oficina de deuda sueca. No quedó claro de inmediato si el retraso del miércoles se había debido a la interrupción del servicio. La Unión Europea también aplazó una hora, hasta las 1100 GMT, el plazo para la venta de bonos de la UE del miércoles. Operadores y fuentes del mercado habían informado anteriormente de que los precios en directo y los datos del mercado habían dejado de funcionar y las pantallas se habían quedado en blanco. "No se puede cargar nada nuevo, no se pueden actualizar las hojas de cálculo, algunas de las subastas se han retrasado", dijo Peter Schaffrik, estratega jefe de macroeconomía europea de RBC y usuario del terminal Bloomberg. (Información de Samuel Indyk, Amanda Cooper y Lucy Raitano en Londres; Danilo Masoni en Milán, João Manuel Vicente Maurício y Jagoda Darlak en Gdańsk; edición de Dhara Ranasinghe; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)