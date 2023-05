El terrible susto que se lleva esta niña de dos años al ver a su tía con una mascarilla facial

El mundo es nuevo para los niños pequeños, lo que a menudo significa que a veces pueden asustarse por las cosas más inverosímiles.

Un divertidísimo ejemplo de ello se ha hecho viral recientemente en TikTok y en él se ve a una adorable niña de dos años asustarse de forma hilarante al ver una mascarilla hidratante en la cara de su tía.

Madeline Reed, de 25 años, trabajadora de apoyo a discapacitados de Sídney (Australia), grabó el vídeo el 17 de mayo. Estaba poniéndose una mascarilla nueva cuando oyó que su sobrina de dos años llegaba a casa y decidió enseñársela.

Pero no tenía ni idea de que su sobrina respondería a la mascarilla facial volviéndose completamente loca: "Después me sentí fatal, nos quedamos abrazadas unos diez minutos". El vídeo ha causado muchas reacciones en redes sociales y Madeline afirma que: "La mayoría de la gente puede ver en el vídeo lo mucho que nos queremos y lo mal que me sentí cuando vi que estaba asustada".

Europa Press