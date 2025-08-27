El Tesoro argentino renueva títulos por €4900 millones

Para lograr este objetivo, según el subsecretario de Hacienda, Pablo Quirno, se ofreció un rendimiento máximo del 75,6% para los títulos a corto plazo (30 de septiembre de 2025) y un rendimiento mínimo cercano al 50% para los títulos a mediano plazo (enero-febrero de 2026).

Los mercados esperaban con entusiasmo el resultado de la subasta de hoy, dado que en la última oferta de hace dos semanas la renovación de los bonos no superó el 61%.

Este resultado obligó al Tesoro a desembolsar el equivalente a aproximadamente 4000 millones de euros, que se canalizaron parcialmente a la compra de divisas, lo que provocó una fuerte apreciación del dólar (ANSA).