El Tesoro argentino renueva títulos por €4900 millones
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Para lograr este objetivo, según el subsecretario de Hacienda, Pablo Quirno, se ofreció un rendimiento máximo del 75,6% para los títulos a corto plazo (30 de septiembre de 2025) y un rendimiento mínimo cercano al 50% para los títulos a mediano plazo (enero-febrero de 2026).
Los mercados esperaban con entusiasmo el resultado de la subasta de hoy, dado que en la última oferta de hace dos semanas la renovación de los bonos no superó el 61%.
Este resultado obligó al Tesoro a desembolsar el equivalente a aproximadamente 4000 millones de euros, que se canalizaron parcialmente a la compra de divisas, lo que provocó una fuerte apreciación del dólar (ANSA).
Otras noticias de Deuda oficial
Más leídas
- 1
“Inmediato cumplimiento”: la Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria
- 2
“No se anticipó”: el peligro invisible que amenaza a los animales silvestres a lo largo del territorio nacional
- 3
Jimena Barón emocionó a todos al revelar a quién eligió como madrina de Arturo: “Nadie cuida a mis hijos como vos”
- 4
Otro aspirante a heredero en la sucesión de Beatriz Sarlo: vinculan a la causa a un primo de la intelectual