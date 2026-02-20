El Tesoro estima que ingresos por aranceles "prácticamente no variarán" en 2026, por otras medidas

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el viernes que las estimaciones del Departamento del Tesoro muestran que el uso de potestades legales alternativas para los aranceles dará lugar a unos ingresos aduaneros "prácticamente sin cambios" en 2026, después de que la Corte Suprema anuló los aranceles impuestos en virtud de una ley destinada a su uso en situaciones de emergencia nacional.

"Aprovecharemos las competencias arancelarias de la Sección 232 y la Sección 301, que han sido validadas a través de miles de impugnaciones legales", dijo Bessent en declaraciones en el Club Económico de Dallas.

"Las estimaciones del Tesoro muestran que el uso de la potestad de la Sección 122, combinado con los aranceles potencialmente mejorados de la Sección 232 y la Sección 301, dará lugar a unos ingresos por aranceles prácticamente sin cambios en 2026", añadió. (Reporte de David Lawder, Bhargav Acharya e Ismail Shakil; edición en español de Javier López de Lérida)