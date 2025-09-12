El testamento de Armani estipula la venta del 15% a un importante grupo de moda
El diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido la semana pasada, instruyó a la fundación que hereda
Armani nombró a LVMH, EssilorLuxottica y L'Oreal como sus compradores predilectos, según extractos del testamento publicados por los medios de comunicación italianos tras su fallecimiento el 4 de septiembre a los 91 años.
La venta debe realizarse entre 12 y 18 meses después de abrir el testamento.
El nuevo accionista tendría entonces la posibilidad de adquirir, en un plazo de cinco años, una participación mayoritaria en el grupo, que Armani construyó a lo largo de cinco décadas y que se caracterizó por su independencia durante su vida.
