El thriller vampírico "Sinners" lidera las nominaciones a los Oscar con 16 candidaturas

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 22 ene - "Sinners", un thriller de vampiros de la época de la segregación protagonizado por Michael B. Jordan, irrumpió el jueves en la carrera de los premios con el mayor número de nominaciones a los Oscar de todas las películas de este año, con un récord de 16.

El gran número de candidaturas coloca a la película como favorita de cara a los Oscar del 15 de marzo, en los que se enfrentará a aspirantes como "One Battle After Another", "Frankenstein", "Hamnet" y "Marty Supreme", entre otras, por el codiciado premio a la mejor película.

"Bugonia", "F1", "The Secret Agent", "Sentimental Value" y "Train Dreams", también estaban nominadas a la mejor película.

Jordan fue nominado a mejor actor por interpretar a dos hermanos gemelos en "Sinners". Competirá con Leonardo DiCaprio en "One Battle After Another" y Timothee Chalamet en "Marty Supreme".

Entre las nominadas a mejor actriz están Jessie Buckley por "Hamnet" y Kate Hudson por "Song Sung Blue".

Los ganadores de las estatuillas doradas de los Oscar serán elegidos por los cerca de 10.000 actores, productores, directores y artesanos cinematográficos que componen la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

La cadena ABC ( ), propiedad de Walt Disney, retransmitirá los premios. El cómico Conan O'Brien será el presentador por segundo año consecutivo.

(Reporte de Lisa Richwine Edición de Nick Zieminski Editado en español por Daniela Desantis)