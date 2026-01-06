El tiempo de diciembre es favorable para cultivos ucranianos de granos de invierno, dicen científicos

KIEV, 6 ene (Reuters) - El mes de diciembre fue favorable para los cultivos ucranianos de cereales de invierno, después de que la siembra de septiembre-octubre se retrasó por las condiciones meteorológicas desfavorables, informó el martes la Academia de Ciencias de Ucrania.

"A finales de diciembre, las cosechas de cereales de invierno en la mayoría de las zonas sembradas en Ucrania no causaban especial preocupación", señalaron los científicos en un informe mensual.

Ucrania produce tradicionalmente cereales de invierno: trigo y cebada de invierno, que se siembran en el otoño en el hemisferio norte y se cosechan en el verano del año siguiente.

Los cereales de invierno suelen rendir más que los de primavera, pero los riesgos meteorológicos también son bastante elevados.

El Ministerio de Economía ucraniano ha declarado que los agricultores han sembrado unos 4,7 millones de hectáreas de trigo de invierno y 586.100 hectáreas de cebada de invierno para la cosecha de 2026, en su mayor parte la misma superficie que sembraron un año antes. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)