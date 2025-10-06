El tiempo de septiembre favorece las cosechas ucranianas de cereales de invierno, dicen meteorólogos

KIEV, 6 oct (Reuters) - Las condiciones meteorológicas de finales de septiembre fueron favorables para la germinación y el desarrollo inicial de los cultivos de invierno ucranianos, dijo el lunes el analista APK-Inform, citando datos de los meteorólogos estatales ucranianos.

Ucrania es un importante productor de cereales de invierno -trigo y cebada-, pero la futura cosecha depende en gran medida de unas condiciones meteorológicas favorables durante la siembra de otoño.

"Las precipitaciones efectivas registradas a finales de mes en muchas zonas del norte y el oeste del país reabastecieron significativamente las reservas de humedad productiva", dijo APK-Inform citando a meteorólogos.

Sin embargo, en las regiones meridionales y orientales, así como en la mayor parte de las regiones centrales, sigue habiendo escasez de precipitaciones, y la capa superficial del suelo estaba seca o casi seca, añadió.

En los últimos años, las regiones meridionales de Ucrania han sufrido regularmente escasez de humedad, pero los agricultores siguen sembrando con la esperanza de que el tiempo húmedo de finales de otoño e invierno permita a las plantas crecer y producir una cosecha.

El Ministerio de Economía ucraniano declaró la semana pasada que los agricultores habían sembrado 672.000 hectáreas de trigo de invierno, el 14,1% de la superficie prevista hasta el 2 de octubre. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)