El tifón Fung-wong se debilita en Filipinas tras causar cuatro muertes

Por Adrián Portugal y Eloísa López

ISABELA, FILIPINAS, 10 nov (Reuters) - El supertifón Fung-wong, una de las tormentas más potentes del año en Filipinas, ha causado la muerte de cuatro personas, según informaron el lunes las autoridades, que empezaron a evaluar los daños tras debilitarse, aunque todavía no se ha informado de grandes destrozos.

Más de un millón de personas fueron evacuadas antes de que Fung-wong tocara tierra el domingo, desatando feroces vientos, lluvias torrenciales y marejadas en la isla más poblada de Luzón que hizo que muchas personas pasaran la noche en vela.

"Anoche no pudimos dormir por los vientos que golpeaban las chapas de la casa y las ramas de los árboles que caían", dijo Romeo Mariano, que estaba refugiado con su abuela en su casa en la provincia de Isabela.

"Cuando salimos a revisar nuestra casa, vimos los daños".

Sin embargo, los primeros indicios apuntan a que el número de muertos "será mínimo", según dijo a los medios de comunicación Raffy Alejandro, responsable de Defensa Civil.

Un alud de lodo sepultó una casa y mató a dos niños en la localidad septentrional de Kayapa, en la provincia de Nueva Vizcaya, informó por teléfono Alvin Ayson, responsable regional de Defensa Civil.

Hubo otras dos muertes por ahogamiento y caída de escombros.

Los corrimientos de tierra también aislaron al menos cuatro pueblos de la provincia de Aurora, donde Fung-wong tocó tierra, añadió Alejandro.

Fung-wong soplaba el lunes con vientos cuya velocidad había descendido a entre 130 y 160 kilómetros por hora, pero seguía siendo un tifón, cuyas bandas exteriores podrían descargar lluvias en las zonas costeras y provocar mareas tormentosas.

Esta tormenta es la vigésimo primera del año en Filipinas, después del tifón Kalmaegi, que causó 224 muertos la semana pasada, y otros cinco en Vietnam.

(Información de Adrián Portugal y Eloísa López; redacción de Mikhail Flores y Karen Lema; edición de John Mair y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)