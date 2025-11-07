LA NACION

El tifón Kalmaegi causa al menos cinco muertos en Vietnam

El tifón Kalmaegi, que azotó Vietnam la madrugada de este viernes, causó al menos cinco muertos y siete heridos en ese país asiático, según un balance...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El tifón Kalmaegi causa al menos cinco muertos en Vietnam
El tifón Kalmaegi causa al menos cinco muertos en Vietnam

El tifón Kalmaegi, que azotó Vietnam la madrugada de este viernes, causó al menos cinco muertos y siete heridos en ese país asiático, según un balance entregado por el Ministerio de Medioambiente.

El poderoso ciclón ya había dejado esta semana 188 fallecidos en Filipinas, donde provocó lluvias e inundaciones sin precedentes que arrastraron automóviles, camiones y contenedores de carga antes de seguir su camino hacia el oeste.

Según las autoridades vietnamitas, las cinco muertes se registraron en las provincias de Quang Ngai, Gia Lai y Dak Lak, en el centro del país.

En esas dos últimas regiones, se reportaron también 57 casas derrumbadas.

Casi 3.000 viviendas más sufrieron daños en sus techos o quedaron sin ellos, según el informe del Ministerio, mientras que 11 embarcaciones se hundieron.

En las calles junto a la playa de Quy Nhon, en Gia Lai, los periodistas de la AFP vieron a equipos de rescate y soldados trabajando con los residentes para retirar los árboles arrancados, limpiar los escombros y recoger los techos arrastrados por el viento durante la noche.

tmh-tym/phs/gmo/arm/cjc

LA NACION
Más leídas
  1. A cuánto cotizó el dólar este jueves 6 de noviembre
    1

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 6 de noviembre

  2. Publicaron una foto inédita del cometa 3I/ATLAS tras su paso por el Sol
    2

    Publicaron una foto inédita del cometa 3I/ATLAS tras su paso por el Sol

  3. Otro banco baja la tasa a partir de este viernes
    3

    Crédito hipotecario: otro banco baja la tasa a partir de este viernes

  4. La NASA reveló la fecha en que el cometa 3I/ATLAS estará más próximo a la Tierra
    4

    La NASA reveló la fecha en que el cometa 3I/ATLAS estará más próximo a la Tierra

Cargando banners ...