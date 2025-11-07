El tifón Kalmaegi causa al menos cinco muertos en Vietnam

El tifón Kalmaegi, que azotó Vietnam la madrugada de este viernes, causó al menos cinco muertos y siete heridos en ese país asiático, según un balance entregado por el Ministerio de Medioambiente.

El poderoso ciclón ya había dejado esta semana 188 fallecidos en Filipinas, donde provocó lluvias e inundaciones sin precedentes que arrastraron automóviles, camiones y contenedores de carga antes de seguir su camino hacia el oeste.

Según las autoridades vietnamitas, las cinco muertes se registraron en las provincias de Quang Ngai, Gia Lai y Dak Lak, en el centro del país.

En esas dos últimas regiones, se reportaron también 57 casas derrumbadas.

Casi 3.000 viviendas más sufrieron daños en sus techos o quedaron sin ellos, según el informe del Ministerio, mientras que 11 embarcaciones se hundieron.

En las calles junto a la playa de Quy Nhon, en Gia Lai, los periodistas de la AFP vieron a equipos de rescate y soldados trabajando con los residentes para retirar los árboles arrancados, limpiar los escombros y recoger los techos arrastrados por el viento durante la noche.

tmh-tym/phs/gmo/arm/cjc