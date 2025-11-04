El tifón Kalmaegi deja cuatro muertos en Filipinas

(Actualiza el número de víctimas, añade citas y detalles en los párrafos 3-6, cambia titular)

MANILA, 4 nov (Reuters) -

El número de víctimas mortales del tifón Kalmaegi ha aumentado a cuatro, según informaron el martes autoridades de catástrofes; lluvias torrenciales inundaron hogares y obligaron a evacuar a miles de personas.

El tifón tocó tierra a primera hora del martes, con vientos de kilómetros por hora y rachas de hasta las islas Visayas, en el mar de China Meridional.

Se confirmó la muerte de tres personas y la desaparición de al menos una en la provincia central de Cebú, según informó la responsable de información provincial, Ainjeliz Orong. Todavía se estaban verificando otras dos muertes.

"No esperábamos tantas inundaciones", dijo Orong por teléfono.

En la vecina provincia de Bohol, una persona murió

por la caída de un árbol, dijo el responsable de catástrofes Anthony Damalerio a la radio DZMM.

Decenas de miles de residentes fueron evacuados en toda la región de Visayas, incluidas partes del sur de Luzón y el norte de Mindanao, informó la agencia nacional de catástrofes.

Fotos y vídeos de la Cruz Roja filipina mostraban a socorristas vadeando agua que le llegaba hasta las rodillas en Cebú

y utilizando barcas para llegar hasta los residentes varados. En la localidad de Liloan, en las afueras del norte de la ciudad, las casas estaban sumergidas y solo se veían los tejados y los pisos superiores.

Escenas similares

en partes de la ciudad de Cebú, donde vehículos y calles estaban bajo el agua, circulaban por las redes sociales.

(Información de Karen Lema y Mikhail Flores; información adicional de Khanh Vu en Hanói; edición de John Mair y Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Paula Villalba)