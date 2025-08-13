El tifón Podul se intensifica cerca de Taiwán y obliga a miles a buscar refugio

Miles de personas están refugiadas y pescadores intentan asegurar sus barcos este miércoles mientras el tifón Podul gana fuerza al acercarse al sur de Taiwán, que ya había sido azotado junto con la región central por una tormenta reciente.

La velocidad promedio de los vientos en el centro del tifón alcanza los 155 kilómetros por hora y "se está intensificando", informó a la AFP el meteorólogo Lin Ting-yi, de la Administración Meteorológica Central.

Podul se dirige hacia el condado de Taitung, poco poblado, donde se espera que toque tierra alrededor del mediodía (04:00 GMT) antes de atravesar la isla y salir al estrecho de Taiwán.

Según un reporte del miércoles de las autoridades de protección civil, más de 5500 personas han sido evacuadas de sus hogares ante la llegada del Podul.

"Estamos preocupados por este tifón", dijo a la AFP Huang Wei, pescador de Kaohsiung, mientras utilizaba más cuerdas para amarrar su barco.

La agencia meteorológica alertó que las zonas montañosas de la ciudad de Kaohsiung y el vecino condado de Pingtung, así como los de Hualien y Taitung, podrían sufrir lluvias torrenciales.

Todos los vuelos nacionales fueron cancelados en la isla de 23 millones de habitantes, así como decenas de trayectos internacionales y los viajes en ferri.

Más de 31.500 soldados fueron desplegados para colaborar en los preparativos ante la tormenta.

Gran parte del centro y sur de Taiwán ya fueron impactados por el tifón Danas a inicios de julio, lo que dejó dos muertos y cientos de heridos.

Le siguieron lluvias torrenciales del 28 de julio al 4 de agosto, que causaron cinco fallecidos, tres desaparecidos y 78 heridos, de acuerdo con las autoridades.