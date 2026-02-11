"El Tigre" De La Espriella, el "outsider" que quiere recuperar la seguridad de Colombia e impulsar la economía

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 11 feb (Reuters) - El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, un abogado y empresario que se define como un "outsider" independiente, dijo el miércoles que si gana las elecciones lanzará una ofensiva militar para recuperar la seguridad e impulsar el crecimiento de la economía del país

De La Espriella, de 47 años y considerado por analistas como un candidato de derecha, lidera algunas de las encuestas sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de mayo en una cerrada competencia con el senador de izquierda Iván Cepeda, quien busca dar continuidad al Gobierno de Gustavo Petro

"En mi gobierno no va a haber procesos de paz. Bandido que no se someta será dado de baja como corresponde al derecho. Y si se somete, tendrá que ser encarcelado en una cárcel de verdad", aseguró el candidato que usa el eslogan "firme por la patria" y quien estaba protegido por un fuerte esquema de seguridad de policías y soldados armados

El candidato es un fuerte crítico de la política de paz de Petro que inició diálogos con grupos de guerrilla izquierdista y bandas criminales sin resultados concretos hasta el momento y que les permitió fortalecerse militarmente con recursos del narcotráfico y la extracción ilegal de oro

De La Espriella, quien no participará en las consultas de marzo con otros candidatos de derecha e irá directamente a la primera vuelta de la elección presidencial, anunció que en su eventual gobierno reanudará los bombardeos contra los grupos armados ilegales respetando la Constitución y la ley e iniciará la fumigación de los cultivos de hoja de coca con bioherbicidas

El narcotráfico es considerado como el principal combustible que financia a los grupos armados en medio de un conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos

El candidato dijo que promoverá programas de sustitución de cultivos de hoja de coca por cacao y palma africana para sacar a los campesinos de esa actividad económica ilegal

"Si tenemos seguridad vamos a tener inversionistas, porque va a haber confianza para invertir. Si tenemos confianza para invertir, vamos a tener inversión social, porque del pago de esos impuestos es que sale la plata para los programas sociales, y si no se pierde un peso y nadie se roba la plata pública, va a haber cohesión social y eso nos va a conducir hacia la vía del desarrollo", explicó

REACTIVAR EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

El candidato, casado y padre de cuatro hijos, afirmó que si es elegido presidente renovará la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel para dotar a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional de armas de primera generación, al tiempo que incrementará el presupuesto de seguridad y el número de efectivos

De La Espriella, líder del movimiento político Defensores de la Patria, planteó la necesidad de recuperar la seguridad para impulsar el crecimiento de la economía reduciendo en un 40% el tamaño del Estado y reactivando el sector de hidrocarburos, que bajó su producción por la política del actual Gobierno de reducir la industria extractiva e impulsar energías renovables

El candidato anunció su intención de impulsar la infraestructura y la construcción, el sector agrario y el turismo para alcanzar un crecimiento anual de la economía de entre el 6% y 7%

"Si yo empiezo a adelgazar el Estado y automáticamente activo los cuatro motores de la economía colombiana que hoy están apagados (...) la economía empieza a despegar", dijo De La Espriella, quien reveló que buscará bajar los impuestos como parte de un plan para aumentar la inversión privada

Adicionalmente, sostuvo que aspira a convertir a Colombia en el principal proveedor de bienes y servicios de Venezuela después de la operación de Estados Unidos que terminó con la salida del poder de Nicolás Maduro y confió en el pleno restablecimiento de la democracia en el país petrolero

El candidato se describió como la mejor opción para dirigir el país de más de 50 millones de habitantes, exportador de petróleo, carbón, café y flores, con el argumento de que no tiene vínculos con la política tradicional ni con grupos económicos

"Soy independiente porque no estoy financiado por los grandes grupos económicos, porque no pertenezco a la casta política y entonces solamente puedo hacer las cosas diferentes. Y yo soy el tigre para eso", aseguró

"Preferiría rodearme de empresarios que tengan su vida resuelta, que no vayan a cobrar el sueldo, como yo, y que quieran prestar su servicio militar por la democracia, la libertad y la institucionalidad. La política necesita menos políticos y más empresarios", concluyó

(Reporte de Luis Jaime Acosta)