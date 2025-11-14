El "Tigrinho" Vitor Roque espera sacar las garras con el Brasil de Ancelotti

Unos meses atrás todo parecía salirle mal. Pero hoy, Vitor Roque es uno de los goleadores más letales de Brasil y está en la órbita de la Seleção de Carlo Ancelotti de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

El gol se le resistió en sus primeros 12 partidos con el Palmeiras. El club había roto por él récords en Sudamérica al pagar al Barcelona español 25,5 millones de euros a principios de año.

Y, en las malas, no faltaba quien recordase su paso fallido por Europa.

"Cuando regresé de Europa, volví muy mal psicológicamente, y en el Palmeiras el profesor Abel (Ferreira) depositó confianza en mí", relató con una sonrisa Vitor Roque, concentrado con Brasil para los amistosos contra Senegal, el sábado en Londres, y Túnez, el próximo martes en Lille, Francia.

"Conseguí mis goles, mis asistencias, y ahora estoy aquí en la selección", siguió el jueves, en conferencia de prensa, el centrodelantero de 20 años.

La racha negativa, ¡por fin!, se rompió el 4 de mayo: Vitor Roque inauguraba su cuenta anotadora para dar al equipo paulista una victoria 1-0 sobre el Vasco da Gama en el Brasileirão.

Ya suma 16 goles y tres asistencias en 30 partidos ligueros. Celebra cada diana con las manos semicerradas, como si fuesen garras, y con su apodo, "Tigrinho" ("Tigrito"), siembra terror en las defensas rivales.

Solamente es superado entre los máximos artilleros del torneo por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) y Kaio Jorge (Cruzeiro), con 17 tantos cada uno.

Ha formado en el camino una efectiva dupla con el argentino José Manuel López, clave en el pulso del Palmeiras con el Flamengo por el liderato.

Acumula, además, cuatro dianas en la Copa Libertadores, en la que el Verdão y el Mengão jugarán una final 100% brasileña el 29 de noviembre en Lima.

Homenaje a su padre

"Lo está haciendo muy bien", comentó Ancelotti.

La explosión de Vitor Roque llega cuando el italiano busca un 9 para el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Hay numerosos candidatos, entre ellos Matheus Cunha, Richarlison, João Pedro, Kaio Jorge y ahora el propio Vitor Roque, pero nadie se ha ganado la etiqueta de indiscutible que tenían viejas leyendas como Romário o Ronaldo.

El delantero del Verdão espera plantar cara ante la dura competencia y sacar, de nuevo, las garras con su característico festejo, un homenaje a su padre.

"Su sobrenombre siempre fue "Tigrão" ("Tigrote"). Festejé así un gol y pegó (...) ¡Y, si Dios quiere, voy a hacer un gol aquí y voy a celebrar así!", lanzó Roque.

En el Barcelona, club al que llegó procedente del Athletico Paranaense a cambio de 30 millones de euros, jugó apenas 319 minutos en 14 partidos en la liga española en la temporada 2023-2024, firmando dos goles.

Con el polaco Robert Lewandowski por delante, Xavi, entonces el técnico culé, le usó muy poco.

En el curso siguiente, cedido al Betis, hizo cuatro tantos en 22 presentaciones ligueras. Mejor, pero sin terminar de cuajar.

De patito feo a cisne

Abel Ferreira, el entrenador del Palmeiras, le aplaude.

"Él es el patito feo que se convirtió en cisne", dijo Ferreira, al recordar la avalancha de cuestionamientos que debió enfrentar Vitor Roque.

"Quizás quienes antes lo criticaban dicen ahora que es el mejor del mundo (...) Le dimos tiempo para que la gente viese que él es mucho más de lo que demostró cuando estuvo en el extranjero", continuó el técnico portugués.

Comienza a barajarse un eventual retorno a Europa, mientras el agente del jugador, André Cury, asoma a la prensa ofertas de la poderosa Premier League.

Aunque volver al fútbol europeo es "un sueño", según dijo el propio atacante, disfruta por lo pronto de su presente con el Palmeiras y su oportunidad con la camiseta verdeamarela de Brasil.

Tiene un único partido en su historial con la selección mayor brasileña, una derrota 2-1 ante Marruecos en un amistoso en marzo de 2023, en el interinato de Ramon Menezes, con quien brilló en la Sub-20.

