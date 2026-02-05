El TJUE confirma el derecho de los países de la UE a prohibir cultivos genéticamente modificados

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 5 feb (Reuters) - Los miembros de la Unión Europea tienen ⁠derecho a prohibir ⁠el cultivo de productos genéticamente modificados en parte o en la totalidad de su territorio, según dictaminó ⁠el jueves ‌el ​máximo tribunal de la UE.

El asunto llegó al tribunal ​después de que un agricultor italiano plantara maíz modificado ‌genéticamente, el MON810 de Monsanto, a ‌pesar de la prohibición ​italiana. Las autoridades italianas ordenaron al agricultor que destruyera las plantas y le impusieron una multa de 50.000 euros (58.940 dólares).

El agricultor impugnó la orden y la multa ante los tribunales italianos, que solicitaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un dictamen ⁠sobre si la prohibición infringía la libre circulación de mercancías y la ​libertad de empresa de la UE, así como los principios de no discriminación y proporcionalidad.

El tribunal de la UE consideró que el procedimiento, vigente desde 2015, que permite a los miembros de la UE solicitar la prohibición del cultivo ⁠de productos genéticamente modificados sin ninguna justificación específica, y suponiendo que ​el titular de la autorización no se opusiera, no era contrario al Derecho de la UE.

También consideró que esto no infringía el ‍principio de proporcionalidad y no discriminaba a los agricultores de los diferentes Estados miembros de la UE.

El TJUE consideró que la prohibición no infringía el principio de libre circulación de mercancías, ya que ​no impedía la importación de productos con productos genéticamente modificados, ni impedía a los consumidores comprar dichos productos.

