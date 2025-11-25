El TJUE dice que el matrimonio homosexual debe reconocerse en toda la UE
1 minuto de lectura
LA NACION
25 nov (Reuters) -
Los países de la UE deben reconocer el matrimonio entre ciudadanos comunitarios del mismo sexo celebrado legalmente en otro Estado miembro, dijo el martes el Tribunal de Justicia de la UE.
El Tribunal dijo que Polonia se había equivocado al no reconocer un matrimonio celebrado en Alemania entre dos ciudadanos polacos alegando que la legislación polaca no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
"Negarse a reconocer un matrimonio entre dos ciudadanos de la Unión es contrario al Derecho de la UE, porque vulnera la libertad y el derecho al respeto de la vida privada y familiar", dijo el Tribunal. (Información de Bart Meijer; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
