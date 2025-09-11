El TJUE falla que la protección frente a la discriminación indirecta ampara a padres de niños con discapacidad
El TJUE falla que la protección frente a la discriminación indirecta ampara a padres de niños con di
- 1 minuto de lectura'
BRUSELAS, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado este jueves que la protección frente a la discriminación indirecta ampara también a los progenitores de niños con discapacidad y que las condiciones de empleo y de trabajo deben adaptarse para permitir que estos se ocupen del cuidado de sus hijos sin riesgo de perjuicio.
El Alto Tribunal ha respondido así al caso de una trabajadora que solicitó un puesto con horario fijo ante la necesidad de ocuparse del cuidado de su hijo, que padece una grave discapacidad, aunque su jefe se negó a hacer permanentes las adaptaciones que reclamaba.
La sentencia de este jueves apunta que la prohibición de la discriminación indirecta por motivos de discapacidad se hace extensiva a un empleado que es víctima de dicha discriminación por la asistencia prestada a su hijo con discapacidad.
Según el Tribunal, con el fin de garantizar la igualdad de los empleados, el empleador está obligado a adoptar medidas razonables que les permitan prestar la asistencia necesaria a sus hijos con discapacidad, siempre que ello no represente una carga desproporcionada para el empresario.
En cualquier caso, señala que ahora corresponde al juez nacional verificar que, en este caso, la solicitud de la empleada no representaba una carga de ese calibre.
Otras noticias de Discapacidad
- 1
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 2
Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan
- 3
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
- 4
Llegó a Ezeiza el vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos