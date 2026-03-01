El Toluca de Mohamed desplaza al Chivas de Milito del trono del Clausura mexicano

El Toluca hizo valer su jerarquía de bicampeón del fútbol mexicano y desplazó del liderato al Guadalajara al vencerlo 2-0 este sábado en el estadio Nemesio Diez, en la octava jornada del torneo Clausura 2026

Con este resultado entre dos combinados dirigidos por entrenadores argentinos, los Diablos Rojos de Antonio Mohamed y las Chivas de Gabriel Milito quedaron igualados en 18 puntos, pero la escuadra escarlata se hizo con la punta por diferencia de gol (+9 contra +4)

Para mantenerse en la primera posición al cierre de la fecha este sábado, el ganador de los dos últimos torneos del balompié azteca precisa que el Cruz Azul (16 enteros) no venza en su visita al Monterrey, que es noveno con 10 unidades

Los Diablos Rojos de Mohamed resolvieron el partido antes de la primera media hora de juego en su casa, con goles de Jesús Gallardo (5' penal) y Jorge Díaz (16')

El Toluca es uno de los dos equipos invictos que quedan en este torneo junto con los Pumas, que el viernes le sacaron el empate 1-1 al Tijuana en su visita al estadio Caliente

Las Chivas de Milito, en tanto, sufrieron su segunda derrota consecutiva después de haber encadenado seis victorias seguidas en el inicio del torneo

A pesar de irse en blanco, Guadalajara embocó dos veces la pelota en el arco toluqueño con remates de cabeza de Armando "La Hormiga" González, pero ambas anotaciones fueron anuladas por órsay detectado por el Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT), que fue instaurado en la liga mexicana desde este Clausura

En el estadio Alfonso Lastras, por otro lado, el Puebla (12º) sacó de visita un triunfo sobre la hora por 1-0 ante el Atlético San Luis (13º)

Esteban Lozano (90') marcó el gol para la victoria del equipo poblano, que llegó a ocho puntos, mientras el Atlético se quedó con siete unidades