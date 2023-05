El Torneo de Madrid se disculpa por no dejar hablar a las finalistas del dobles

Los organizadores del Masters 1000 de Madrid se disculparon este jueves por no dejar hablar a las jugadoras que participaron el domingo en la final de dobles femenina, lo que abrió una polémica en redes sociales.

Los finalistas del dobles masculino, en cambio, sí pudieron dirigirse al público tras su partido.

Victoria Azarenka y Beatriz Haddad Maia vencieron a Jessica Pegula y Coco Gauff en la final del domingo, pero no les dieron el micro para que se dirigieran al público de la Caja Mágica madrileña.

"Pedimos sinceras disculpas a todas las jugadoras, jugadores y aficionados que esperaban más del Mutua Madrid Open", afirmó el consejero delegado del torneo, Gerard Tsobanian, en un comunicado.

"No dar a nuestras finalistas de dobles femenino la oportunidad de dirigirse a los aficionados al final del partido fue inaceptable y nos hemos disculpado directamente con Victoria, Beatriz, Coco y Jessica".

Tsobanian afirmó que el torneo está trabajando con la WTA para mejorar sus protocolos de cara al futuro.

"Cometimos un error, y esto no volverá a ocurrir nunca", añadió.

La tenista estadounidense Jessica Pegula criticó al torneo en una rueda de prensa en Roma el martes.

"¿Pensé que no íbamos a poder hablar? No. Nunca había visto algo así en mi vida", afirmó, añadiendo que "no sé en qué siglo vivía esta gente cuando tomaron esa decisión".

La finalista del cuadro individual Iga Swiatek había criticado al torneo en su alocución el sábado por sus horarios tardíos, afirmando que "no es divertido" jugar a la una de madrugada.

Además, la ganadora Aryna Sabalenka se burló del pastel de cumpleaños que le dieron el día antes, mucho más pequeño que el que el ofrecido al ganador masculino del torneo Carlos Alcaraz.

Rbs/gr/pm

AFP