El Tottenham Hotspur despide al entrenador Frank ante la inminente lucha por evitar el descenso

LONDRES, 11 feb (Reuters) - El Tottenham Hotspur destituyó al entrenador Thomas Frank tras ocho meses al frente del equipo, informó el miércoles el club de la Premier League, después de que una lamentable racha de resultados dejó al club del norte de Londres a cinco puntos de la zona de descenso

La presión sobre Frank había ido en aumento y la derrota por 2-1 del martes en casa ante el Newcastle United dejó a su equipo en el puesto 16, con 29 puntos en 26 partidos, mirando de cerca la zona de descenso. "Thomas fue nombrado en junio de 2025 y hemos estado decididos a darle el tiempo y el apoyo necesarios para construir juntos el futuro", dijo el Spurs en un comunicado. "Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la junta directiva a concluir que es necesario un cambio en este momento de la temporada"

Frank, que se incorporó al Brentford en 2018 y lo consolidó como un club de primera división tras conseguir el ascenso, ha tenido dificultades para replicar sus métodos en el Tottenham, ganador de la Europa League la temporada pasada

El destino del técnico de 52 años parecía estar sellado tras la derrota del martes ante el Newcastle United, la undécima de la temporada

Los aficionados no dejaron lugar a dudas sobre sus sentimientos con abucheos en todo el estadio del club y cánticos de "Te van a despedir por la mañana" dirigidos a Frank

Fue la séptima derrota del Tottenham en casa en la Premier League esta temporada y solo ha ganado dos de sus 13 partidos de liga ante su afición

Los aficionados del Tottenham también corearon el martes el nombre del exentrenador Mauricio Pochettino, que les llevó a la final de la Liga de Campeones de 2019. El argentino está ahora al mando de la selección masculina de Estados Unidos

