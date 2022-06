"El Tour tiene por vocación hablar al mayor número posible de personas", explica su director

El covid, el 'Gran Départ' danés, oportunidades de los franceses, recorrido, seguridad... A menos de una semana de la salida en Copenhague (viernes), Christian Prudhomme trató en una entrevista con la AFP todos los temas polémicos del Tour de Francia, que dirige desde hace quince años.

PREGUNTA: El covid se ha acordado del ciclismo en estas últimas semanas. ¿Está preocupado?

RESPUESTA: "No. Para los equipos, el Tour de Francia es tan importante que doblan la atención sobre los corredores y los trabajadores del equipo antes de la salida. Pero el Tour va a recordar en la comunicación los gestos elementales de protección y respetar evidentemente las reglas sanitarias en Dinamarca y Francia, y las recomendaciones de la Unión ciclista internacional (UCI). Por tercer año consecutivo, no daré la mano a los campeones y el acercamiento a ellos solo será posible con una mascarilla. Distribuiremos 40.000 mascarillas a las personas acreditadas susceptibles de acercarse a los corredores, cerca de las salidas y llegadas".

P: ¿Por qué un 'Gran Départ' en Copenhague?

R: "En 2011 me fascinó el número de personas en bicicleta. En Dinamarca todo el mundo está en bicicleta. El eslogan de la candidatura era el encuentro entre la ciudad más accesible para bicicletas del mundo y la carrera más importante del mundo. En Dinamarca, todo el mundo ve el Tour, la cuota de audiencia y mercado es impresionante. El Tour permite a France Télévisions triplicar su cuota de mercado y aumentar entre el 35 y el 40%, 39,4% en el Tour 2021. ¡TV2 en Dinamarca fue del 60,4%!. Deportivamente, Dinamarca tiene también la fascinante llegada de la segunda etapa, con 18 de los últimos 20 kilómetros por encima del mar. Todo esto, mantenido por una voluntad política realmente fuerte, ¡con tres alcaldes diferentes y dos primeros ministros!".

P: ¿Pueden triunfar los franceses en el Tour?

R: "Estamos muy contentos de volver a ver a Thibaut Pinot, después de su año y medio totalmente perdidos por su lesión de espalda, en otro registro, como cazador de etapas y creador de emociones, y Romain Bardet que estuvo en un estado de forma deslumbrante durante los primeros diez días del Giro de Italia. Guillaume Martin siempre está ahí en la clasificación, David Gaudu... hay franceses de calidad sin ninguna duda. Pero si me quieren hacer decir que un francés puede ganar el Tour, eso me parece muy complicado este año todavía. Entre los diez primeros sí, puede ser entre los cinco primeros, lograr victorias de etapas, incluso una lucha por el maillot de lunares. Pero ir a buscar a Pogacar o Roglic, me parece mucho más difícil".

P: La primera semana asusta a muchos candidatos al podio ¿Es muy dura, muy arriesgada?

R: "Los organizadores proponen, los corredores disponen, siempre es lo mismo. Vivimos una primera semana brillante el año pasado, no estoy convencido de que no fuera agotadora para los campeones, sobre todo con la entrada en la montaña bajo la lluvia durante 48 horas. Ya hemos vivido antes primeras semanas tranquilizadoras. Los campeones de hoy en día están orientados al ataque y está muy bien, tienen un terreno en el que se pueden expresar".

P: Pero, ¿con riesgos suplementarios de caídas?

R: "A ningún organizador le gusta que los corredores caigan. Las caídas se producen por diferentes razones, algunas inherentes al recorrido, a veces al material, al respeto que existe o no en el pelotón, algunos corredores lo han señalado en primavera (boreal). Por supuesto hay caídas en las carreras pero las caídas más graves de los últimos años han tenido lugar fuera de competición. Chris Froome preparándose al crono del Dauphiné, Egan Bernal también con la bici de crono en el entrenamiento, Amy Pieters que estaba entrenando...".

P: También es el regreso al Alpe d'Huez, una subida a menudo muy complicada. ¿Prevé medidas particulares?

R: "Siempre hay medidas particulares. Los últimos cuatro kilómetros están totalmente protegidos con barreras, el primer kilómetro tiene barreras en un lado sabiendo que del otro lado está el acantilado. Hay numerosas fuerzas del orden, policías neerlandeses en la "curva de los holandeses", policías daneses en la "curva de los daneses", y mucha comunicación en todas las redes".

P: Una serie documental sobre el Tour se ha lanzado en Netflix ¿Es para llegar al público de las generaciones más jóvenes?

R: "(Sonríe) El año pasado, la franja de edad entre 15 a 24 años fue la segunda que más vio el Tour. El Tour es una invención de los periódicos, siempre está en sintonía con los medios de comunicación de su época, la prensa escrita, la radio, la televisión que lo magnifica y hoy diferentes plataformas. El Tour tiene por vocación hablar al mayor número posible de personas".

