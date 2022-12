El trabajo defensivo de messi no se discute, dice pochettino

16 dic (Reuters) - El ex entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, dijo que es absurdo debatir sobre el trabajo defensivo de Lionel Messi mientras el capit√°n de Argentina se prepara para liderar a su equipo en la final del Mundial contra Francia el domingo.

Messi es el máximo goleador y el máximo asistente de la Copa del Mundo, pero todavía se discute su papel sobre el terreno de juego en su intento de guiar a su equipo al ansiado tercer título mundial.

"Honestamente, creo que el debate sobre el trabajo defensivo de Messi es obsoleto, casi tonto. No se puede pretender que Maradona o Pel√© -junto a Messi, los jugadores m√°s importantes del f√ļtbol- se enfocaran en intentar recuperar el bal√≥n, √©l no puede participar en eso, s√≥lo necesita que otros corran por √©l" dijo a The Athletic el argentino Pochettino, que entren√≥ a Messi en el PSG.

"Cuando tienes a Messi, necesitas que los demás jugadores entiendan que tienen que recuperar el balón y dárselo para que él pueda mantener su energía y luego ser decisivo, como lo ha demostrado", agregó.

Pochettino también elogió al entrenador Lionel Scaloni por fomentar un sentimiento de unidad en torno a Messi.

"Eso es lo más importante de esta selección argentina y la razón por la que está en la final, los jugadores entienden perfectamente su papel. Cuando tienes a Messi en tu equipo debes correr para él", apuntó.

La Argentina de Messi estará en su sexta final del Mundial cuando se enfrente a Francia en busca de su primer título desde 1986. (Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México. Editado por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters