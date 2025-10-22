El tráfico de mercancías en los puertos cae un 1,7% hasta septiembre por la contracción del comercio mundial

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los puertos españoles de interés general gestionaron 415 millones de toneladas en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un descenso del 1,7% respecto al mismo periodo del año pasado, como consecuencia de la incertidumbre en torno al comercio mundial. No obstante, el descenso del 1,7% es más moderado que en meses anteriores (2,9% en mayo, 3,1% en junio o 2,3% en julio y agosto), gracias a la resiliencia de la mercancía convencional y una contracción menos pronunciada de los graneles, según datos de Puertos del Estado.

En concreto, la mercancía general registró en este periodo un descenso del 0,2%, hasta los 210,6 millones de toneladas, con un aumento del 4,3% de la convencional (67,2 millones de toneladas) y un retroceso del 2,2% en la contenerizada (143,3 millones de toneladas).

Los contenedores (TEU) registraron un aumento del 2%, alcanzando los 14 millones de unidades hasta septiembre, gracias al alza del 7,5% en los import-export y pese a la caída del 1,5% de los TEU en tránsito.

Los graneles sólidos registraron un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total acumulado de 60,3 millones de toneladas, al mismo tiempo que los líquidos disminuyeron un 2%, con 133,1 millones de toneladas, debido al menor movimiento de petróleo crudo y derivados.

El tráfico ro-ro creció un 3,3%, superando los 56,5 millones de toneladas; el número de buques mercantes por los puertos españoles decreció un 2,2%, con un total de 124.528 unidades; y el arqueo bruto se incrementó el 0,4%.

DE PASAJEROS SUBE UN 4,5%

En cuanto al tráfico de pasajeros, aumentó hasta septiembre un 4,5% en relación al mismo periodo de 2024, hasta superar los 33,3 millones de movimientos.

En régimen de transporte viajaron 23,1 millones de personas, un 1,6% más, mientras que en cruceros embarcaron hasta 10,2 millones de viajeros, un 11,8% más que hace un año.