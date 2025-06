El tráfico de viajeros cede el paso a las ballenas jorobadas en la autopista australiana

PORT STEPHENS, Australia (AP) — El ferry llegó tarde, pero no por el tráfico habitual. Los pasajeros de Sydney observaron desde un barco detenido este mes cómo ballenas jorobadas del tamaño de autobuses emergían cerca, deteniendo el paso de la embarcación por el puerto. Los curiosos mamíferos parecían estar observándolos también a ellos.

En junio y julio, no es raro que las ballenas detengan el tráfico acuático en Sydney. El invierno anuncia la apertura de la llamada autopista de las jorobadas, un corredor migratorio a lo largo de la costa este de Australia utilizado por unas 40.000 de estas enormes criaturas en su viaje desde las zonas de alimentación en la gélida Antártida hasta las áreas de reproducción tropicales frente al estado de Queensland.

"Es todo grasa de ballena", dijo la doctora Vanessa Pirotta, científica de vida silvestre en la Universidad Macquarie en Sydney y autora del libro "Humpback Highway". Durante los períodos de tráfico máximo, la bulliciosa ciudad costera de 5,5 millones de personas se convierte en uno de los pocos centros urbanos del mundo donde alguien podría ver una ballena saltando durante un paseo matutino, mientras compra un café o espera en una parada de autobús, en cualquier lugar donde pueda ver el océano.

Las ballenas pasan cerca de la costa

La razón por la que las jorobadas en la autopista son tan visibles se debe a su tamaño: los adultos pueden medir entre 16 y 17 metros de longitud y pesar 40 toneladas, y a su proximidad a las personas. En su viaje de 10.000 kilómetros desde aguas heladas a cálidas, una de las migraciones de mamíferos más largas del mundo, las criaturas se mantienen cerca de la costa.

"Son increíblemente curiosas", dijo Pirotta. "Ha habido ocasiones en las que ha habido ballenas en el puerto este año que literalmente han detenido el tráfico".

Los australianos se acercan tanto a las criaturas que algunas han atraído seguidores. Entre ellas están Migaloo, una jorobada completamente blanca avistada entre 1991 y 2020, y Blade Runner, llamada así por su pelea con una hélice de barco que le dejó largas y distintivas cicatrices.

Las jorobadas observan a la gente

Algunos entusiastas observadores de ballenas buscan una mirada más cercana. Una mañana reciente, Ben Armstrong, un experimentado capitán de un barco de avistamiento de ballenas en Port Stephens, un pintoresco puerto al norte de Sydney, redujo la velocidad del motor mientras dos jorobadas saltaban cerca.

Animó a los pasajeros a dejar sus celulares y disfrutar del espectáculo. Armstrong mantiene su barco turístico a las distancias estipuladas por las leyes estatales de Australia, pero las ballenas inquisitivas a menudo se salen del guion.

Una vez, el capitán dejó que su barco flotara a la deriva durante una hora mientras cuatro o cinco jorobadas trataban la embarcación "como un juguete de baño", impidiendo juguetonamente que avanzara o retrocediera.

En otro episodio, una ballena se separó de su grupo y se apresuró hacia el barco, "como un perro saludando a su amo en la puerta", dijo. Se quedó durante 40 minutos en el agua, frotando sus enormes aletas contra la embarcación. "Era como, 'Oh, ahí está ese barco que me gusta mucho'", dijo Armstrong. Vincent Kelly, quien viajó desde Geelong, Victoria, para presenciar la migración, fue un pasajero reciente. Durante dos horas, observó a media docena de jorobadas realizar impresionantes maniobras aéreas. "Fue increíble para mí", dijo Kelly. "En realidad no esperaba ver una ballena. Pero estaban por todas partes".

La congestión refleja un éxito de conservación

El atasco de jorobadas es un cambio de fortuna drástico para las ballenas. Una vez fueron cazadas por su carne y aceite, y su número se redujo a unos pocos cientos antes de que las jorobadas se convirtieran en una especie protegida en el Hemisferio Sur en 1963.

El auge de las jorobadas a unos 40.000 ejemplares desde entonces ha llevado a las criaturas a un contacto más frecuente con las personas que antes. Eso significa más enredos con redes de pesca o encuentros con embarcaciones.

Dónde y cuándo aparecen también se ha vuelto menos predecible, y en los últimos años algunas ballenas dieron a luz a crías del tamaño de coches pequeños en lugares inesperados. La recolección de kril, que las jorobadas comen en grandes cantidades, y el calentamiento de los mares debido al cambio climático podrían estar alterando sus patrones migratorios, dijo Pirotta.

La población sigue creciendo de manera constante, amplificando las preocupaciones sobre cómo los humanos y los gigantes del mar pueden compartir la costa de manera segura. Pero también pone a millones de australianos a un corto paseo y un poco de suerte de encontrarse con uno de los mamíferos más grandes del planeta.

"Te hace sentir conectado, creo", dijo Armstrong, el capitán del barco. "Te hace darte cuenta de que hay mucho más allá de lo que pensamos que hay en la naturaleza".

