El transporte público supera los 560 millones de pasajeros en octubre, un 4,4% más, impulsado por AVE y autobús.

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El transporte público fue utilizado por 560,3 millones de pasajeros en España el pasado mes de octubre, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al mismo mes de 2024, según la Estadística de Transporte de Viajeros publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este aumento en el uso del transporte público se vio impulsado por la alta velocidad y el transporte por autobús, cuyos usuarios aumentaron un 4,4% y un 6,1% en tasa interanual respectivamente. En cambio el ferrocarril de media distancia cayó un 6,4%.

Según Estadística, el transporte urbano fue utilizado por más de 348,5 millones de viajeros en octubre, un 5,4% más que en el mismo mes del año 2024. El transporte por metro aumentó un 3,1% en tasa anual y el transporte urbano por autobús un 7%.

Por su parte, más de 158,2 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en octubre, lo que supuso un incremento del 3,6% respecto al mismo mes de 2024. Por tipo de transporte, por autobús creció un 6,1%, el marítimo un 1,6%, el aéreo un 1,4% y por ferrocarril un 0,7%.

Del ferrocarril, destaca el incremento del 4,4% de la alta velocidad hasta superar los 3,7 millones de usuarios, y del 1,2% del Cercanías que rozó los 56,6 millones de pasajeros mientras que la media distancia cayó un 6,4% hasta los 4,7 millones.

En transporte por autobús, todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas. Las mayores subidas se dieron en Comunitat Valenciana (15,3%), Comunidad de Madrid (10,1%) y País Vasco (7,6%). Por su parte, Aragón (1,8%), Región de Murcia (2,7%) y Cataluña (3,1%) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús.

En el caso del metro, el transporte aumentó en todas las ciudades que poseen este tipo de transporte respecto al mismo mes del año anterior. El metro de Palma presentó el mayor incremento, del 29,0%, y el de Málaga presentó el menor, del 1,2%.

Por último, más de 53,5 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional en octubre, lo que supuso un incremento del 0,9% en tasa anual.

En concreto el número de pasajeros del transporte especial bajó un 1,5% y superó los 33,1 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar descendió un 2,9%, mientras que el laboral aumentó un 3,9%.

Por su parte, el transporte discrecional creció un 5,1% respecto al mismo mes del año 2024, con más de 20,3 millones de viajeros.