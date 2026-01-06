El transporte vuelve a la normalidad en París tras intensa nevada que paralizó parte de Europa

El transporte público en París retomaba este martes su funcionamiento normal, tras las interrupciones provocadas el día anterior por una intensa nevada que afectó también a aeropuertos, trenes y vehículos particulares en toda Francia así como en Reino Unido y Países Bajos.

En la capital francesa, unas 30 líneas de autobús que habían sido suspendidas el lunes fueron restablecidas el martes por la mañana, mientras que los trenes urbanos, tranvías y el metro operaban con normalidad, informó la RATP, la empresa encargada del transporte público de la ciudad.

La compañía precisó que algunas rutas de autobús seguían aún interrumpidas, aunque señaló que el servicio se restablecería de forma progresiva a lo largo del día, a medida que mejoraran las condiciones de las calles, todavía parcialmente heladas.

Las líneas nocturnas de bus, que operan a partir de la medianoche, no circularon durante la madrugada del martes, añadió la RATP.

Por su parte, la agencia meteorológica nacional, Météo‑France, mantenía en alerta por nieve y hielo a 23 departamentos del noroeste del país, según un boletín emitido el martes por la mañana.

"Las temperaturas son muy frías, a menudo entre −3 y −8 grados Celsius, y localmente por debajo de −10 grados", indicó el organismo, que no obstante precisó que la advertencia sería levantada hacia media mañana.

Debido a la situación de la víspera en los aeropuertos parisinos de Charles de Gaulle y Orly, las aerolíneas tuvieron que reducir sus vuelos en un 15% debido a las intensas nevadas.

En Países Bajos se cancelaron cerca de 700 vuelos en la terminal aérea de Ámsterdam-Schiphol, es decir, más de la mitad de los aproximadamente 1200 despegues y aterrizajes previstos.

El tráfico ferroviario también sufrió fuertes perturbaciones, especialmente en la región de Ámsterdam, y los trenes Eurostar que conectan los Países Bajos con París y Londres dejaron de circular.