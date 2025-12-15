LA NACION

El tratamiento contra el VIH de Gilead cumple su principal objetivo en un ensayo de fase avanzada

15 dic (Reuters) - Gilead Sciences dijo el lunes que su tratamiento experimental contra el VIH alcanzó el objetivo principal en un ensayo de fase avanzada.

Según la empresa, la pauta terapéutica podría ampliar las opciones de tratamiento y ayudar a las personas con VIH a mantener el control del virus a largo plazo.

En el estudio, la combinación de bictegravir y lenacapavir en un solo comprimido una vez al día resultó tan eficaz como Biktarvy, la píldora antirretrovírica de Gilead, en pacientes cuyo virus ya estaba suprimido.

El bictegravir es un fármaco contra el VIH ampliamente recomendado, conocido como inhibidor de la transferencia de la cadena integrasa y sólo se utiliza en combinación con otros medicamentos antirretrovirales.

El lenacapavir está aprobado en varios países para prevenir el VIH adquirido por vía sexual en adultos y adolescentes con riesgo de infección. (Información de Sriparna Roy en Bengaluru; edición de Tasim Zahid; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

