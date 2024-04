El trato de los talibanes a las mujeres, a examen en una reunión de la onu sobre derechos humanos

Por Emma Farge

GINEBRA, 29 abr (Reuters) - Los talibanes afganos se enfrentan el lunes a críticas por su historial de derechos humanos en una reunión de la ONU, en la que Washington les acusa de privar sistemáticamente a mujeres y niñas de sus derechos humanos. Sin embargo, en una incómoda primicia para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los actuales gobernantes del país en cuestión no estarán presentes porque no están reconocidos por el organismo mundial. En su lugar, Afganistán estará representado por un embajador nombrado por el anterior gobierno respaldado por Estados Unidos, que los talibanes derrocaron en 2021. En una serie de preguntas recogidas en un documento de la ONU previo a la revisión, Estados Unidos preguntó cómo harían las autoridades para que los responsables rindan cuentas por los abusos cometidos contra civiles, "en particular mujeres y niñas a las que se está privando sistemáticamente de sus derechos humanos". También pidió que se promovieran los derechos de las personas LGTBQ, señalando una "escalada de amenazas y abusos" desde la toma del poder por los talibanes. Reino Unido y Bélgica también plantearon cuestiones sobre el trato de los talibanes a las mujeres. En total, 76 países han solicitado intervenir en la reunión. Los talibanes afirman que respetan los derechos de acuerdo con su interpretación de la ley islámica. Desde que volvieron al poder, se ha prohibido a la mayoría de las niñas ir al instituto y a las mujeres a la universidad. Los talibanes también han impedido que la mayoría del personal femenino afgano trabaje en agencias de ayuda, han cerrado salones de belleza, han prohibido el acceso de las mujeres a los parques y han restringido sus viajes en ausencia de un tutor masculino. Bajo el sistema de la ONU, los historiales de derechos humanos de los Estados se someten a una revisión paritaria en reuniones públicas del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, que da lugar a una serie de recomendaciones. Aunque estas recomendaciones no son vinculantes, pueden atraer la atención sobre las políticas y aumentar la presión para que se lleven a cabo reformas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el único organismo intergubernamental mundial diseñado para proteger los derechos humanos en todo el mundo, también puede ordenar investigaciones cuyas pruebas se utilizan a veces ante tribunales nacionales e internacionales.

