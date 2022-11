El Trial Indoor Barcelona abrirá el Mundial de X-Trial 2023

Toni Bou, vigente ganador: "Me gusta y me hace mucha ilusión que el Mundial empiece en Barcelona con la carrera más exigente"

BARCELONA, 11 Nov. 2022 (Europa Press) -

El 46º Trial Indoor Solo Moto Barcelona abrirá el próximo 5 de febrero el Campeonato del Mundo FIM de X-Trial, que alzará el telón en el Palau Sant Jordi con la presencia de los mejores pilotos del momento, entre ellos el vigente campeón mundial Toni Bou (Repsol Honda Trial Team).

Bou, vigente doble campeón mundial --indoor y outdoor-- estará al lado de Adam Raga, Jaime Busto o Matteo Grattarola en un Trial Indoor Barcelona que esta vez será la primera de las ocho citas prevista, a día de hoy, del Mundial de X-Trial.

"Me gusta y me hace mucha ilusión que este Mundial indoor empiece en Barcelona y con la carrera más exigente del calendario. No hay nada mejor que arrancar en casa, con las siempre complicadas zonas del Palau y delante del público más entendido de trial del mundo", aseguró Bou en declaraciones facilitadas por la organización.

El Trial Indoor Barcelona es el decano --con su edición número 46-- del Mundial y también la carrera "más dura y difícil" del calendario, para muchos pilotos, de un Mundial que arrancará el 5 de febrero en el Palau Sant Jordi y acabará el 11 de noviembre en la isla francesa de Reunión.

"No hay duda de que este año la expectación y el seguimiento del Trial Indoor Solo Moto de Barcelona van a ser mayores que nunca. Si ya es la carrera más mediática del calendario por su prestigio y solera, a ello se sumará el interés de ver cómo empieza el Mundial. Deportivamente hablando, arrancar en el Palau no tiene mayor trascendencia", comentó el subcampeón del mundo X-Trial 2022, Adam Raga.

Por tercer año consecutivo, el Women's Trophy recalará en Barcelona. Las pilotos que integran el top-5 mundial no dejarán pasar la oportunidad de volver a competir en la ciudad que es cuna del trial indoor y en un escenario de excepción. Emma Bristow, 8 veces campeona del mundo, Berta Abellán -actual subcampeona mundial- y la italiana Andrea Rabino, entre otras, pelearán por una victoria de prestigio.

Europa Press