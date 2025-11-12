El triatlón femenino dará el primer oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Comité Organizador de Los Ángeles 2028 presentó este miércoles el calendario completo de las competiciones de los Juegos Olímpicos que se celebrarán del 14 al 30 de julio, con el triatlón femenino siendo el encargado de dar a conocer la primera medalla de oro del evento.

"Con la apertura de la inscripción para los Juegos Olímpicos en enero de 2026, ahora es el momento de planificar a qué eventos desea asistir, qué deportes se disputarán en su zona y qué momentos históricos no se quiere perder. Deportistas y aficionados de todo el mundo ya cuentan con todo lo necesario para planificar una experiencia olímpica inolvidable", aseguró Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28.

Según indicaron los organizadores, por primera vez desde Sydney 2000, el triatlón será la primera prueba con medallas de los Juegos con la celebración en Venice Beach de la prueba femenina el 15 de julio, un día donde también se conocerá a la mujer más rápida del mundo con la final de los 100 metros lisos. Un día después será el momento de comprobar quién es el hombre más veloz.

Los Ángeles 28 apuntó que se mantendrá "fiel" a la tradición olímpica, con la maratón disputándose el último fin de semana de competición, los días 29 y 30 de julio, y también hizo hincapié en su apuesta por el deporte femenino en su primer día de competición donde también se conocerán las campeonas olímpicas de peso, espada, judo -48 kilos, el K1 Slalom, el rifle de aire 10 m y, en competición por equipos, del Rugby Seven. El relevo mixto 4x100 será la última prueba.

Además, el 29 de julio estará cargado y "promete ser el más emocionante" de estos Juegos. Será un denominado 'Supersábado' en el que habrá 26 finales de 23 deportes, lo que incluye 15 partidos por equipos con medallas de oro y bronce, además de las finales de 15 deportes individuales, donde se coronarán campeones olímpicos en natación artística, maratón, baloncesto, voley playa, BMX estilo libre, boxeo, piragüismo, críquet, ciclismo en pista, hípica, fútbol, golf, hockey, lacrosse, gimnasia rítmica, sóftbol, escalada deportiva, natación, tenis de mesa, taekwondo, voleibol, lucha y halterofilia.

El críquet, olímpico de nuevo tras casi más de un siglo sin hacerlo, con la final del torneo femenino el sexto día y la del masculino el decimoquinto, mientras que el lacrosse, que participó por última vez en Londres 1908, conocerá sus ganadores masculinos y femeninos el penúltimo día. En cuanto a los dos debutantes, el 'flag football' y el squash arrancarán el primer día, el 15 de julio y terminarán el 21 y 22, y el 23 y 24 respectivamente.

Las competiciones de natación, que suelen tener lugar la primera semana, se trasladarán a la segunda debido a que se desarrollaron en el SoFi Stadium, donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural el 14 de julio de 2028. El relevo femenino 4x100m estilos será la última prueba con medalla el 30 de julio de 2028, justo antes de la Ceremonia de Clausura. El atletismo, por primera vez en la historia, abarcará todo el calendario, con competiciones desde el primer día hasta el último.