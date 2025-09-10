El Tribunal General de la UE anula las tasas de supervisión impuestas a Facebook, Instagram y TikTok

LUXEMBURGO, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal General de la Unión Europea ha decidido anular las obligaciones de pago de la tasa de supervisión para 2023 impuestas por la Comisión Europea a Meta Platforms Ireland (Facebook e Instagram) y TikTok Technology, en aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), aunque los efectos de las decisiones anuladas se mantendrán de forma provisional hasta que Bruselas establezca una nueva metodología conforme a la normativa comunitaria.

La decisión judicial responde a recursos presentados por Meta y TikTok, quienes alegaban que la metodología utilizada por la Comisión para calcular el número promedio de usuarios activos -base para la tasa anual- no debía aplicarse a través de decisiones de ejecución, sino mediante actos delegados, tal y como exige el DSA.

El Tribunal corrobora que la metodología constituye un elemento esencial para el cálculo de la tasa y, por tanto, requiere de una regulación específica que no se había seguido.

No obstante, la obligación de pagar la tasa para 2023 se mantiene temporalmente para evitar un vacío regulatorio, durante un plazo que no podrá exceder de doce meses desde que las sentencias sean firmes.

Esta resolución supone una advertencia para la Comisión Europea, que deberá actualizar sus procedimientos para garantizar la correcta aplicación del DSA en futuras decisiones.

Contra esta decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a cuestiones de Derecho, en el plazo de dos meses y diez días.