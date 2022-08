El Tribunal Superior de Justicia de Israel rechaza detener la detención administrativa de un preso palestino

El Tribunal Superior de Justicia de Israel ha rechazado cancelar la detención administrativa del preso palestino Jalil Awawdeh, quien se encuentra en estado crítico como consecuencia de las huelgas de hambre de carácter indefinido para protestar por su situación, que supone en la práctica prisión indefinida y sin cargos.

La decisión se produce después de que otro tribunal militar israelí suspendiera el viernes su estatus de detención administrativa para que el preso recibiera atención médica de urgencia en un hospital israelí sin ningún tipo de restricción.

Tras esta decisión, la máxima estancia judicial de Israel ha declarado que este tribunal menor "no tiene justificación" para intervenir en el asunto. Asimismo, los jueces han argumentado que, tras revisar información clasificada sobre Awawdeh, hay "pruebas sólidas" para justificar su detención administrativa, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Awawdeh, de 40 años, de la ciudad de Idna, en el distrito de Hebrón, en el sur de Cisjordania, ha estado en huelga de hambre en protesta por su prolongada detención administrativa. Actualmente, Israel mantiene en este estatus a más de 680 palestinos, en condiciones consideradas como ilegales por el Derecho Internacional.

La política de detención administrativa de Israel permite la detención de palestinos sin cargos ni juicio por intervalos renovables que suelen oscilar entre tres y seis meses, sobre la base de pruebas no reveladas que ni siquiera el abogado del detenido puede ver.