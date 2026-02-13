El Tribunal Superior del Reino Unido dice que prohibir el grupo activista Palestine Action fue ilegal

LONDRES (AP) — El Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido dictaminó el viernes que la decisión del gobierno de ilegalizar el grupo activista Palestine Action considerándolo una organización terrorista fue ilegal, pero mantuvo la prohibición a la espera de una apelación.

Los jueces Victoria Sharp, Jonathan Swift y Karen Steyn dijeron que “la naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action” no alcanzaban el “nivel, la escala y la persistencia” que justificarían su ilegalización.

En su escrito, afirmaron que estaban “convencidos de que la decisión de proscribir a Palestine Action fue desproporcionada”.

La cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, dijo que la decisión “es una victoria monumental tanto para nuestras libertades fundamentales aquí en Reino Unido como en la lucha por la libertad del pueblo palestino, al anular una decisión que será recordada para siempre como uno de los ataques más extremos a la libertad de expresión en la historia británica reciente”.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, se mostró “decepcionada por la decisión del tribunal y en desacuerdo con la idea de que prohibir a esta organización terrorista sea desproporcionada".

“Tengo la intención de recurrir esta sentencia ante el Tribunal de Apelación”, dijo.

El año pasado, el gobierno británico declaró al grupo propalestino como organización terrorista, como milicias como Al Qaeda y Hamás, lo que hace que pertenecer o apoyar a Palestine Action sea un delito penado con hasta 14 años de cárcel. Desde entonces, más de 2.000 personas han sido detenidas por exhibir carteles con la frase “I support Palestine Action” (“Apoyo a Palestine Action”).

Partidarios de Palestine Action y grupos de libertades civiles sostienen que las detenciones por protestas pacíficas son un atropello a la libertad de expresión y al derecho a protestar.

El gobierno prohibió Palestine Action después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea en junio para protestar por el apoyo militar británico a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas.

Palestine Action llevó a cabo protestas de acción directa en instalaciones militares e industriales en Reino Unido desde su fundación en 2020, incluyendo la irrupción en instalaciones propiedad del fabricante de armas israelí Elbit Systems UK. Las autoridades sostienen que sus acciones han causado millones de libras (dólares) en daños que afectan a la seguridad nacional.

En su fallo, los jueces indicaron que, si bien “un número muy pequeño de sus acciones equivalieron a actos terroristas (...) independientemente de la prohibición, se puede recurrir al derecho penal para procesar a los implicados”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.