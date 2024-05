El Tribunal Supremo de India libera bajo fianza a un líder de la oposición

El Tribunal Supremo indio ordenó el viernes la liberación bajo fianza del jefe de gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, uno de los principales opositores al primer ministro Narendra Modi, para que pueda participar en las elecciones generales en curso.

Los jueces Sanjiv Khanna y Dipankar Datta acordaron a Kejriwal la liberación bajo fianza hasta el 1 de junio, último día de las elecciones de seis semanas, según un periodista de la AFP presente en el tribunal.

"No cabe ninguna duda de que se hicieron graves acusaciones, pero no ha sido condenado", indican en su sentencia. "No hay ningún antecedente criminal. No constituye una amenaza para la sociedad", afirman.

Su liberación estaba condicionada a su compromiso a no hacer ninguna declaración pública sobre las acusaciones que pesan contra él, a no interactuar con los testigos del caso y a no visitar las oficinas del gobierno de Delhi.

Arvind Kejriwal, jefe de gobierno de la capital india y líder de una alianza de oposición formada para rivalizar con Modi en los comicios, fue detenido el 21 de marzo por la principal agencia india de lucha contra la criminalidad financiera.

El gobierno de Kejriwal está acusado de haber recibido sobornos en el marco de la atribución de licencias de venta de alcohol a empresas privadas.

Cerca de mil millones de ciudadanos fueron llamados a votar en las elecciones que se comenzaron el 19 de abril, para elegir un nuevo gobierno, constituyendo uno de los ejercicios democráticos más grandes del mundo.

Numerosos analistas políticos consideran un hecho la victoria de Modi, debido principalmente a la popularidad de su política nacionalista hindú, mayoría religiosa del país.

