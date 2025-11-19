El Tribunal Supremo español deja en libertad condicional a un exaliado del presidente del Gobierno

MADRID, 19 nov (Reuters) -

El Tribunal Supremo español ordenó el miércoles la puesta en libertad condicional de un ex alto cargo del Partido Socialista, alegando un menor riesgo de manipulación de pruebas en el marco de una investigación en curso por corrupción.

Santos Cerdán, que se encontraba en prisión preventiva desde junio, se enfrenta a posibles cargos que incluyen pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en relación con una trama en la que altos cargos vinculados al Gobierno recibieron supuestamente comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de obras públicas.

Cerdán ha negado haber cometido delito alguno.

El caso Cerdán es el más grave de una serie de escándalos que salpican al Gobierno de izquierdas en minoría liderado por los socialistas españoles y que obligó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir disculpas en junio y a rechazar las peticiones de los opositores de convocar elecciones anticipadas.

En un escrito al que tuvo acceso Reuters, el juez Leopoldo Puente dictaminó que, aunque las pruebas contra Cerdán se habían fortalecido durante la investigación en curso, el riesgo de que destruyera pruebas —la principal justificación de su detención preventiva— se había mitigado significativamente.

El tribunal ya había obtenido información que "muy probablemente hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso" si Cerdán hubiera permanecido en libertad, dijo el juez.

Cerdán deberá entregar su pasaporte, presentarse ante el Tribunal Supremo cada 15 días y permanecer en España.

Según el tribunal, no hay riesgo de reincidencia, ya que Cerdán ya no ocupa cargos públicos ni de dirección de partido.

(Información de David Latona; edición de Andrei Khalip y Gareth Jones; edición en español de Paula Villalba)