El Tribunal Supremo italiano confirma los nueve años de cárcel para Robinho por "abuso sexual"

El delantero brasileño Robson de Souza 'Robinho' recibió este miércoles la confirmación por parte del Tribunal Supremo italiano de su condena a nueve años de cárcel por una violación en grupo a una joven albanesa en 2013 en Milán (Italia).

La sentencia, emitida cuando empezó el proceso en 2017, ya fue confirmada en diciembre de 2020 por el Tribunal de Apelación de Milán. La tercera instancia a la que recurre Robinho emitió el mismo resultado de culpabilidad contra él y su amigo Ricardo Falco por delito de abuso sexual.

Los abogados de Robinho apelaron ante este Tribunal de Casación, un tribunal del sistema judicial del país equivalente a un Tribunal Supremo, pero, según informó La Gazzetta dello Sport, la Corte Suprema no cambió la condena, siendo ahora la cuestión la extradición del exjugador del AC Milan.

La justicia italiana debería enviar una solicitud formal a la de Brasil, para iniciar una evaluación interna. Como el jugador reside en Brasil y el país no extradita a sus ciudadanos, debería ser el poder judicial italiano quien emita una orden de arresto del jugador para cuando viaje en cualquier país europeo.

El brasileño está sin equipo después de que en octubre de 2020 viese rescindida su vinculación con el Santos por dicho juicio. Según La Gazzetta, para el Tribunal Supremo fueron decisivas unas llamadas telefónicas en las que Robinho relataba la noche de la violación: "Me río porque no me importa. La mujer estaba borracha. Ni siquiera sabe lo que pasó".