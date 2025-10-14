El trigo cae a su nivel más bajo en cinco años tras el aumento de las exportaciones rusas

CAMBERRA, 14 oct (Reuters) -

Los futuros del trigo de Chicago caían el martes a su nivel más bajo en cinco años. El aumento de las exportaciones de Rusia, principal exportador, suscita preocupación ante la abundante oferta mundial.

Los futuros de la soja y el maíz también cedían presionados por la cosecha estadounidense en curso, mientras que los operadores de soja seguían sin saber si un posible acuerdo comercial entre Washington y Pekín reactivaría las compras chinas de judías estadounidenses. El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) perdía un 0,6% a US$4,93-3/4 el bushel a las 0553 GMT tras tocar su mínimo desde agosto de 2020. La soja bajaba un 0,4% a US$10,04 el bushel y el maíz cedía un 0,1% a US$4,10-1/2 el bushel.

Los precios de los tres cultivos han caído en los últimos años debido a la abundante oferta mundial y con el aumento de las exportaciones rusas, los precios cayeron la semana pasada.

La consultora Sovecon elevó su estimación de la producción rusa de trigo para 2025 de 87,2 millones de toneladas a 87,8 millones de toneladas la semana pasada, reflejando los rendimientos récord en Siberia.

Los operadores también esperan que las grandes cosechas de Argentina y Australia lleguen al mercado en los próximos meses.

Las condiciones de los cultivos en la mayoría de los principales productores de trigo han sido benignas este año, aunque las lluvias constantes en algunas partes de China están perturbando su cosecha.

El trigo CBOT está ahora tan barato que encontrará compradores, dijo Ole Houe, director de servicios de asesoramiento de IKON Commodities en Sídney.

"Los precios en los mercados físicos se mantienen. El trigo estadounidense es ahora el más barato del mundo y es probable que encuentre apoyo en un futuro próximo", dijo. Que el maíz y la soja de Chicago pueden seguir cayendo debido a la presión de la cosecha estadounidense.

En la soja, la atención se centra en China, el mayor importador, que ha detenido las compras a Estados Unidos y en su lugar está comprando a Sudamérica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció desvanecer durante el fin de semana las esperanzas de un acuerdo comercial, pero él y otros estadounidenses han suavizado su retórica.

La siembra de soja para la temporada 2025-26 en Brasil, el mayor productor, continúa a un ritmo rápido y podría ocasionar una cosecha récord. (Información de Peter Hobson; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)