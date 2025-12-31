El trigo de la UE baja un 20% en 2025 por excedente mundial y fortaleza del euro

PARÍS/HAMBURGO, 31 dic (Reuters) - El trigo europeo cerró el año el miércoles con una pérdida anual de casi una quinta parte de su valor porque las cosechas abundantes en todo el mundo impulsaron la oferta y un euro más fuerte hizo que el cultivo fuera menos competitivo en los mercados mundiales

El trigo blando para molienda de marzo en Euronext, en París, cerró la última sesión de 2025 con un alza del 0,1%, a 190 euros la tonelada métrica, lo que supone una pérdida anual de casi el 20% para el contrato del primer mes de este año

La producción de trigo blando en Francia, Alemania y Rumania se disparó este año tras las favorables condiciones meteorológicas, elevando la cosecha de trigo blando del bloque a su nivel más alto en 10 años

Por su parte, las cosechas récord de Australia y Argentina aumentaron los volúmenes disponibles para la exportación, mientras que los envíos rusos a precios agresivamente bajos mermaron la competitividad de la UE en mercados como el norte de África y Oriente Medio

La fortaleza del euro frente al dólar restó atractivo al trigo de la UE en el extranjero, y las fricciones comerciales y la preocupación por el impacto de la guerra en Ucrania sobre la oferta y el comercio no bastaron para contrarrestar el ánimo bajista del mercado

Se espera que los precios en 2026 sigan moviéndose en función de la evolución de la guerra en Ucrania y dependerán también de las perspectivas de cosecha en primavera

Las interrupciones del transporte marítimo en el mar Negro han resurgido en los últimos meses, con ataques a buques de carga que han hecho subir las primas de los seguros de riesgo de guerra

"Si hay problemas de suministro en el mar Negro, o si llegamos a marzo/abril y hay algún tipo de sequía en el hemisferio norte, los precios del trigo podrían subir", dijo Dennis Voznesenski, economista agrícola de Commerzbank

"En general, hay mucha oferta, pero la demanda está repuntando, y basta que surja un problema de oferta para que los mercados cambien de dirección", añadió

A corto plazo, el mercado de la UE se enfrenta a una amplia oferta procedente de la nueva cosecha argentina que se acerca a su fin. Los comerciantes mencionan los cargamentos de trigo argentino que llegan a Marruecos, con diferencia el mayor mercado de exportación de trigo de la UE. (Reporte de Sybille de La Hamaide en París y Michael Hogan en Hamburgo; Editado en español por Ricardo Figueroa)