El triunfo de Álex Márquez en Montmeló corta la racha de su hermano Marc

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Álex Márquez (Ducati) ha ganado este domingo por delante de su hermano Marc (Ducati) la carrera larga en MotoGP durante el Gran Premio de Hungría, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo, mientras que el italiano Enea Bastianini (KTM) ha completado el podio de esa misma categoría.

La acción sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya empezó con Moto3, donde ganó el ayorense Ángel Piqueras (KTM) por delante del sevillano José Antonio Rueda (KTM), líder del Mundial y que remontó después de haber hecho una 'long lap penalty'. El japonés Taiyo Furusato (Honda) fue tercero y dejó sin premio al puertollanero David Almansa (Honda).

Luego llegó Moto2, donde el sanvicentero Dani Holgado (Kalex) lideró desde la 'pole' hasta el final ante su tocayo el nazareno Muñoz (Kalex), que acabó tercero por detrás del inglés Jake Dixon (Boscoscuro). El madrileño Manu González (Kalex) concluyó cuarto y amplió su liderato del Mundial porque el corberano Arón Canet (Kalex) se cayó y ya no regresó.

El plato fuerte en Montmeló arrancó con Marc Márquez rebasando a su hermano Álex en una salida donde Pedro Acosta (KTM) alcanzó la tercera plaza en detrimento del francés Fabio Quartararo (Yamaha). Al inicio de la cuarta vuelta recuperó Álex Márquez el liderato y al empezar la quinta encimó Acosta a Marc, con Bastianini acechando justo detrás.

Mientras, el también italiano Francesco Bagnaia (Ducati) remontaba desde su vigesimoprimer lugar en parrilla hasta rodar octavo después de consumir el primer tercio de la carrera a 24 vueltas en total. Otro nombre ilustre, el sansebastianense Jorge Martín (Aprilia), igualmente rodaba lejos de la lucha por el podio entre Bastianini y Acosta.

Sin embargo, el 'Tiburón' de Mazarrón acusó la prematura degradación del neumático blando que había montado en su rueda trasera y se alejó de un Bastianini que aguantaba sin problemas en el tercer puesto. Delante, los hermanos Márquez se dieron cierta tregua y Marc no arriesgó pese a tener opción de labrarse un 'match point' de título si ganaba aquí.

El mayor de los Márquez se conformó entonces con el segundo puesto en la meta definitiva y con ver a Álex conseguir su segundo triunfo de esta temporada en la cilindrada 'reina' del Mundial de motociclismo, cuya corona no obstante parece ya destinada a la cabeza de su hermano.