El encuentro, que atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales, reunió a responsables políticos, periodistas, académicos y expertos de diversos sectores. En las diez sesiones públicas y las ocho mesas redondas se trataron distintos temas, como la cooperación mundial, el liderazgo, la diplomacia para la paz, la seguridad alimentaria, las crisis energéticas, el cambio climático, las migraciones, la islamofobia y los medios de comunicación y la digitalización.

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan with children at the TRT World Forum 2023 (Photo: Business Wire)

En la jornada inaugural pronunciaron discursos el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, el director de Comunicaciones, Fahrettin Altun, y el director general de la TRT, Mehmet Zahid Sobacı. En la ocasión, la proyección de un cortometraje protagonizado por niños de regiones afectadas por la guerra, todo un símbolo de la búsqueda de la paz mundial, generó un momento conmovedor. Los niños entregaron al presidente Erdoğan una simbólica «llave de la paz», como muestra del compromiso de Turquía con la paz mundial. Además, el director general de la TRT, Mehmet Zahid Sobacı, entregó al presidente Erdoğan un cuadro con un logotipo que representa el «Centenario» del país.

La primera sesión del foro, titulada «Visión del siglo de Turquía», puso de relieve los valores y aspiraciones de Turquía en el año de su centenario. En las sesiones públicas se trataron los siguientes temas: «Visión del siglo de Turquía: Turquía como constructor de sistemas», «La guerra de Israel en Gaza», «El retorno de la geopolítica», «La radiotelevisión pública en la era digital», «La reconfiguración de la economía mundial», «La omniscencia de la inteligencia artificial», «Naciones des/unidas», «El empoderamiento de la humanidad» y «El nexo crítico de la seguridad alimentaria, hídrica y energética».

Entre las personalidades destacadas que intervinieron en el foro se encontraban, entre otros, el ex primer ministro del Reino Hachemí de Jordania, Awn Al-Khasawneh, el ex primer ministro de Escocia, Alex Salmond, el ex secretario de Estado para Europa de Portugal, Dr. Bruno Maçães, la ex ministra de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Qatar, Dra. Hessa bint Sultan Al Jaber, el ex ministro de Asuntos Exteriores de México, Jorge Castañeda, la directora del Observatorio CeSPI sobre Turquía, Valeria Giannotta, el observador permanente del Estado de Palestina ante la ONU, Dr. Riyadh H. Mansour, el director general del Foro Económico Mundial, Mirek Dušek, y el director y representante nacional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Turquía, Stephen Cahill.

El Foro Mundial de la TRT 2023 proporcionó una plataforma para debates sólidos, propuestas de soluciones y fomento de la comprensión de los desafíos críticos a los que se enfrenta el mundo. Con la participación de personas diversas e influyentes, el foro consolidó su posición como encuentro internacional de vital importancia en el abordaje del pulso de la agenda mundial.

