El TSE de Bolivia advierte de "consecuencias legales y económicas" para quienes no voten en la segunda vuelta

MADRID, 19 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha advertido este sábado de que habrá "diversas sanciones" para aquellos ciudadanos que no acudan este domingo a las urnas para la segunda vuelta de unas elecciones marcadas por el fin del proyecto político del Movimiento al Socialismo (MAS) casi dos décadas después y una alarmante falta de combustible, que se ha convertido en el principal tema de conversación en la campaña.

"El voto en Bolivia tiene carácter obligatorio y el incumplimiento de esta disposición conlleva consecuencias legales y económicas para los ciudadanos", ha señalado el vocal del TSE, Gustavo Ávila, en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Las consecuencias previstas por faltar a esta obligación van desde el pago de multas económicas de entre 700 y 900 bolivianos (entre 85 y 112 euros) a la inhabilitación en el padrón electoral, con las limitaciones que ello comportaría en futuras votaciones.

Estas medidas serán de aplicación, no solo a quienes no concurran a las urnas, sino también a aquellas personas que no presenten ante las entidades correspondientes y dentro los plazos establecidos su certificado de sufragio. Este documento habrá de ser presentado obligatoriamente dentro de los 90 días posteriores a la jornada electoral.

OBSERVACIÓN "IMPARCIAL Y NEUTRAL"

Con el propósito de escoltar a Bolivia en su proceso democrático, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha confirmado también este sábado la presencia de 120 observadores electorales para acompañar al país en la segunda vuelta de sus comicios presidenciales.

"Nosotros hemos acompañado el proceso democrático en Bolivia ya en la primera vuelta y lo vamos a hacer ahora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, invitados por las autoridades del país para dar una observación imparcial y neutral", ha aseverado el jefe de la misión, Davor Stier, en una rueda de prensa transcrita por el mismo medio.

Stier confía en que el TSE ha tomado "las decisiones necesarias para que los comicios de (este domingo) se lleven a cabo de manera ordenada, de la misma manera que en la primera vuelta", en la que "los ciudadanos bolivianos demostraron una alta responsabilidad cívica", erigiéndose como "un ejemplo para la región y el mundo".

El representante europeo ha puesto el foco también en los candidatos y en su deber de respetar la decisión del pueblo boliviano en las urnas. A este respecto, ha alabado el funcionamiento del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), defendiendo que "funcionó muy bien en la primera vuelta", al tiempo que ha insistido en la necesidad de que todos los candidatos y demás actores políticos acaten el resultado de la votación.

De acuerdo con los plazos previstos por Davor Stier, la misión de observación de la UE presentará su informe preliminar sobre las elecciones el próximo martes y el informe final, acompañado de sus correspondientes recomendaciones, en diciembre.

Bolivia decide este domingo por primera vez en segunda vuelta desde que se estableció en 2009 a quién ha de ser su presidente durante los próximos cinco años, en unas elecciones cuyo resultado afectará sin duda al equilibrio político de América Latina, que ha tenido durante este 2024 una abultada agenda electoral, con las legislativas argentinas a la vuelta de la esquina, y las presidenciales en Honduras y Chile antes de acabar el año.