El TSJA confirma la condena a 16 años y medio al acusado de acuchillar a su expareja en Gelves

El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Secci贸n Cuarta de la Audiencia de Sevilla que condena a 16 a帽os y medio de c谩rcel al var贸n de 42 a帽os y nacionalidad nicarag眉ense juzgado el pasado 11 de enero, por intentar asesinar a su pareja de la misma nacionalidad a cuchilladas el 26 de julio de 2019 en Gelves, en la vivienda donde la v铆ctima viv铆a y trabajaba cuidando a unas ancianas.

En una sentencia emitida el pasado 8 de julio, facilitada por la Oficina de Comunicaci贸n del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (TSJA) y recogida por Europa Press, dicha instancia judicial desestima as铆 el recurso de apelaci贸n interpuesto por el acusado, Francisco R.C.A., contra la sentencia inicial condenatoria de la Secci贸n Cuarta de la Audiencia de Sevilla, una resoluci贸n que confirma "铆ntegramente".

La sentencia impugnada pero finalmente confirmada por el TSJA declara probado que el acusado mantuvo una relaci贸n sentimental estable de unos ocho a帽os de duraci贸n con la agredida, una relaci贸n que se inici贸 cuando ambos viv铆an en su pa铆s de origen, Nicaragua, y que se mantuvo inicialmente una vez ella traslad贸 su residencia a Sevilla en 2018.

Seg煤n la Audiencia, desde que el condenado traslad贸 su residencia a Espa帽a a finales de enero de 2019, "sospechaba" que la v铆ctima "pudiera mantener una relaci贸n sentimental con otra persona", pues ella "le hab铆a dicho que no quer铆a continuar la relaci贸n con 茅l, pese a lo cual el procesado insist铆a en que le diera tiempo para que ella reconsiderara tal decisi贸n e insist铆a en seguir vi茅ndola, aunque no mantuvieran relaciones sexuales", por lo que, "ante la insistencia del procesado y para no contrariarle, siguieron manteniendo el contacto y vi茅ndose en algunas ocasiones a instancias" del acusado.

La sentencia inicial condenatoria de la Audiencia explica que el 25 de julio de 2019, el acusado "se apoder贸" del tel茅fono m贸vil de la mujer, convenci茅ndola de que "lo habr铆a perdido mientras realizaban unas compras"; tras lo cual "movido por los celos y por el af谩n de controlar la vida" de ella, examin贸 los archivos del terminal hasta localizar "varias fotograf铆as" de la mujer "en actitud 铆ntima con otro hombre".

Un "pretexto" para acudir hasta ella

Tras ello, seg煤n la sentencia, la ma帽ana del 26 de julio de 2019 , el encartado "concert贸 una cita con la v铆ctima en el domicilio en el que esta viv铆a y trabajaba cuidando a unas ancianas en el municipio de Gelves, "con el pretexto de que iba a llevarle un m贸vil en sustituci贸n del supuestamente extraviado".

Una vez en dicha vivienda de Gelves y en una habitaci贸n en la que s贸lo estaban el acusado y su expareja, seg煤n la Audiencia, 茅l "comenz贸 a discutir" con ella "pidi茅ndole explicaciones acerca de las fotos que hab铆a visto en el m贸vil de ella, reproch谩ndole que le hubiera sido infiel", tras lo cual extrajo de una mochila que portaba consigo "no el m贸vil que cre铆a ella que le iba a dar, sino un cuchillo" con el que asest贸 a la mujer una primera pu帽alada en el t贸rax a la altura del coraz贸n mientras gritaba que la iba "a matar".

Seg煤n la sentencia inicial condenatoria, el inculpado asest贸 varias pu帽aladas m谩s en el t贸rax a su expareja hasta que entraron en la habitaci贸n la mujer para la que trabajaba la v铆ctima y otra empleada de hogar, quienes sorprendieron al acusado "de rodillas, con un cuchillo con sangre en la mano" junto a su expareja, "que estaba en el suelo ensangrentada", momento en el que el condenado huy贸 arrojando en su fuga la mochila y el cuchillo.

El encartado se entreg贸 horas despu茅s a la Polic铆a Nacional, alegando durante el juicio que durante la agresi贸n hab铆a "perdido la cabeza" y se le hab铆a "ido la pinza".

La mujer agredida fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario, donde la "decidida y afortunada" intervenci贸n de una cirujana cardiaca "evit贸 un desenlace fatal", logrando salvar su vida.

Condenado a m谩s de 16 a帽os de c谩rcel

Por tales hechos, la Secci贸n Cuarta de la Audiencia de Sevilla conden贸 a Francisco R.C.A. a 14 a帽os de c谩rcel por un delito de asesinato en grado de tentativa con las agravantes de parentesco y de g茅nero, as铆 como a dos a帽os y medio m谩s de prisi贸n por un delito contra la intimidad con la agravante de parentesco. Adem谩s, fue condenado a una multa de 3.240 euros, una indemnizaci贸n de 86.129,17 euros en favor de la mujer y medidas de alejamiento.

Frente a dicha sentencia condenatoria, la defensa del inculpado interpuso ante el TSJA un recurso de apelaci贸n fundamentado en ocho motivos, finalmente desestimado por el Alto tribunal andaluz, seg煤n el cual "la prueba de cargo practicada permit铆a al tribunal de instancia alcanzar la convicci贸n racional de que el acusado realiz贸 los hechos objeto de acusaci贸n sin margen de duda razonable, como exige su derecho constitucional a la presunci贸n de inocencia".

"ataque s煤bito"

"La apreciaci贸n probatoria que conduce a esa conclusi贸n est谩 a cubierto de la cr铆tica rigurosa pero forzosamente extr铆nseca que permite el recurso de apelaci贸n", indica el TSJA, que determina que "el ataque s煤bito, aun de frente, con un cuchillo hasta ese momento oculto contra una v铆ctima inerme, desprevenida y sin posibilidades reales de defensa, es un ejemplo de manual de la alevos铆a sorpresiva".

Adem谩s, el TSJA agrega que "tampoco puede discutirse, contra lo que afirma el recurso, que fue el acusado quien escogi贸 el momento y el lugar de la agresi贸n, aunque ello no es necesario para integrar la alevos铆a; pues fue 茅l quien acudi贸 a la vivienda, 茅l quien introdujo a la v铆ctima en una habitaci贸n apartada, o, al menos, quien le inst贸 a buscar un lugar discreto para hablar reservadamente, y 茅l quien clausur贸 la salida del cuarto con una mesilla".

"La concurrencia de los elementos objetivo y subjetivo de la alevos铆a est谩 clara en el caso enjuiciado y por ello la acci贸n del acusado fue correctamente calificada de asesinato intentado en la sentencia de instancia", declara el TSJA, que a tal efecto desestima plenamente el recurso de apelaci贸n y confirma plenamente la sentencia condenatoria.

