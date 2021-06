El TUE confirma que Venezuela puede recurrir las sanciones europeas y estudiará el fondo del asunto

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TUE) ha confirmado este martes que Venezuela est谩 legitimada para recurrir las sanciones europeas y se ha declarado competente para estudiar el fondo del asunto.

De esta forma, el TUE ha anulado el fallo previo que declaraba inadmisible el recurso de las autoridades venezolanas contra ciertos aspectos de las medidas restrictivas de la UE. En su fallo, la justicia europea resuelve que un Estado tercero tiene legitimaci贸n procesal como 'persona jur铆dica' e, independientemente de la reciprocidad, la UE tiene la obligaci贸n de velar por el respeto del Estado de Derecho.

Adem谩s, considera que la sentencia previa incurri贸 en error al considerar que las medidas restrictivas en cuesti贸n no surt铆an efectos directamente en la situaci贸n jur铆dica de Venezuela. Frente a la motivaci贸n para no admitir el recurso de que las disposiciones controvertidas de las sanciones no afectan directamente a Venezuela, el TUE concluye que Caracas s铆 est谩 efectivamente legitimado para impugnarlos sobre la base de la citada disposici贸n, sin tener que demostrar que dichos art铆culos lo afectan individualmente.

En concreto, se帽ala que prohibir a los actores de la Uni贸n llevar a cabo determinadas operaciones equival铆a a prohibir a Venezuela efectuar tales operaciones con esos actores.

A la vista del deterioro pol铆tico y humanitario en Venezuela, la UE estableci贸 la prohibici贸n de la exportaci贸n de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represi贸n interna, la prohibici贸n de exportaci贸n de equipos de vigilancia y la inmovilizaci贸n de fondos y de recursos econ贸micos de determinadas personas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represi贸n de la sociedad civil y de la oposici贸n democr谩tica.

Europa Press