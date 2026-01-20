El turismo internacional alcanzó un récord en 2025

Desafiando las tensiones geopolíticas, el turismo internacional aumentó un 4% en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1520 millones de viajes internacionales, informó este martes ONU Turismo.

Según esta agencia de la ONU con sede en Madrid, los ingresos del sector registraron una progresión del 5% hasta alcanzar los US$ 1900 millones, con un particular dinamismo de África y Asia, y un crecimiento notable de Brasil, con un aumento del 37% de las llegadas.

"La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas", explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, en una nota de prensa.

"Esperamos que esta tendencia positiva continúe en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos que aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia se recuperen por completo", añadió.

Si bien Europa siguió siendo el continente más visitado, con 793 millones de llegadas, Sudamérica registró una subida del 7% de las llegadas internacionales, con 39,2 millones, impulsado por Brasil.

Centroamérica también siguió esta tendencia positiva (13,5 millones de llegadas, +5%), respaldada por los sólidos resultados de destinos como Guyana (+24%), Guatemala (+8%), Honduras y El Salvador (+7% cada uno).

Aunque algunas zonas del Caribe se estancaron debido al impacto del huracán Melissa en el último trimestre, México mantuvo un crecimiento del 6%.

España, segundo destino mundial después de Francia, que se acerca año a año a los 100 millones de visitantes, registró un aumento de llegadas del 7%.