El UAE muestra su potencial incluso sin Pogacar

Con Tadej Pogacar todavía de vacaciones, su equipo UAE carbura ya a pleno rendimiento en el Tour Down Under en Australia para lanzar una temporada que se promete de nuevo plagada de victorias para la formación emiratí.

Luego de una temporada 2025 excepcional con 97 victorias, un récord en la historia del ciclismo, los corredores del UAE dieron una demostración de fuerza el jueves en la segunda etapa del Tour Down Under, primera prueba World Tour del año.

En el sur de Australia, Jay Vine y Jhonatan Narváez se impusieron a dúo con un minuto de ventaja sobre los primeros perseguidores y se colocaron como favoritos a la victoria final.

Primero en rebasar la línea de meta en su "casa", Vine, ganador del Tour Down Under en 2023, pegó el ataque decisivo a poco más de 13 kilómetros para meta en la subida de Corkscrew, bien lanzado por otro compañero, el británico Adam Yates.

Y sólo Narváez logró seguirle después de haber pedido a Vine que ralentizara un poco. "Yo era sólo un pasajero a su rueda", contó el ecuatoriano, vigente ganador del Tour Down Under, y que lógicamente no peleó el triunfo parcial con su compañero.

En la general el suizo Mauro Schmid está a 1:05, y la carrera, que concluye el domingo, parece destinada a ir a manos de un corredor del UAE.

- Mayor presupuesto -

"También hemos venido aquí con un esprínter (Juan Sebastián) Molano, y trataremos de llevarnos todo lo posible", avisa Vine.

El resto del pelotón parece cada vez más resignado. "Teníamos a varios corredores delante a pies de la última subida. Pero el UAE simplemente estaba demasiado fuerte", resumió Jesper Morkov, director deportivo del Visma-Lease a bike.

Las razones de ese dominio tienen que ver con el efectivo cinco estrellas del UAE, empezando por Pogacar y sus 20 victorias él solo en 2025, pero también por Joao Almedia, Isaac del Toro, Adam Yates o gregarios de lujo como Tim Wellens, Nils Politt o Pavel Sivakov.

Los rivales apuntan hacia el presupuesto del equipo, el mayor del pelotón. UAE no lo hace público, pero según la prensa especializada se eleva a más de US$60 millones, cerca de diez millones más que el resto de formaciones.

- "Automatismo de levantar los brazos" -

"La gente dice que si firmas por el UAE es por dinero. Pero se sorprenderían de saber lo que se gana", indicaba Tim Wellens en diciembre para el periódico belga Het Nieuwsblad.

Según el corredor flamenco, esta imagen es sólo un vestigio del pasado, cuando el equipo, aún joven, ofrecía grandes contratos para ir creciendo. Desde entonces atrae con otros argumentos como la perspectiva de ganar muchas carreras y hacer historia junto a Pogacar.

Desde el equipo se insiste también en el departamento de fichajes, que, bajo la batuta del director deportivo Joxean Fernández "Matxín", considerado como uno de los mejores 'scouts' del mundo, se ha especializado en descubrir a jóvenes talentos.

Pogacar y Del Toro firmaron su primer contrato profesional con el UAE antes de convertirse en estrellas, mientras que equipos como Red Bull Bora y Lidl-Trek gastaron millones recientemente para hacerse con Remco Evenepoel y Juan Ayuso, procedente del UAE este último.

Pero en opinión del corredor francés del UAE Pavel Sivakov, "es sobre todo la dinámica en el equipo" lo que explica la superioridad. "Tenemos ese automatismo de levantar los brazos. Y eso nos lleva a todos a lo más alto".