El ucraniano Heraskevich, descalificado por su casco memorial, recurre ante el TAS

El piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich, descalificado este jueves de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por querer llevar un casco con fotos de deportistas muertos en el conflicto con Rusia, presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

"El requerimiento es contra la decisión de los jueces de la IBSF (Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton) sobre la intención de Heraskevich de llevar en la competición un casco con retratos de deportistas ucranianos que han perdido la vida en la guerra, lo que ha sido considerado como incompatible con la Carta Olímpica", indicó el TAS en un comunicado.