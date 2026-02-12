El ucraniano Heraskevich es descalificado en JJOO por su casco memorial

El deportista ucraniano Vladislav Heraskevich, que quería usar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante el conflicto con Rusia, fue descalificado este jueves de las pruebas de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno e Milán-Cortina 2026, informó el Comité Olímpico Internacional (COI)

"Ha sido descalificado", confirmó un portavoz del Comité Olímpico Ucraniano

En un comunicado, el organismo internacional afirmó que el competidor "no podrá participar" en los Juegos Olímpicos de Invierno "tras negarse a cumplir las directrices del COI sobre la expresión de los atletas"

El COI había propuesto el martes al ucraniano llevar un brazalete negro en lugar del casco, como medida excepcional ante su caso

"Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevich se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya", argumentó la instancia olímpica en un largo texto explicativo

En esas condiciones, "se tomó la decisión por parte de los jueces de la Federación Internacional (de Bobsleigh y Skeleton, IBSF), basándose en el hecho de que el casco que quería llevar no se ajusta a la reglamentación", añade el comunicado

"El COI decidió por ello, con pesar, retirarle su acreditación para los Juegos Olímpicos de 2026. A pesar de las numerosas conversaciones y discusiones en persona con Heraskevich (...) no quiso llegar a un punto de encuentro", añadió el COI

El abanderado de Ucrania en estos Juegos Olímpicos participó el lunes y el miércoles en los entrenamientos con un casco gris llevando las imágenes serigrafiadas de varios de sus compatriotas fallecidos en la guerra

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, había aplaudido su iniciativa

"Su casco lleva los retratos de nuestros deportistas caídos a manos de Rusia. El patinador artístico Dmytro Sharpar, caído en combate cerca de Bajmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 años, caído a manos de los ocupantes cerca de Járkov; y otros atletas ucranianos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra librada por Rusia", enfatizó Zelenski el lunes en Telegram