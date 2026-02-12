El ucraniano Heraskevych es descalificado de los JJOO por llevar un "casco conmemorativo"

Por Julien Pretot

AMPEZZO, Italia, 12 feb (Reuters) -

El piloto de skeleton ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado el jueves de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por utilizar un casco con las imágenes de atletas ucranianos fallecidos en la guerra con Rusia, según informó el Comité Olímpico Internacional (COI).

Se le informó de su descalificación tras una reunión con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, a primera hora de la mañana en la pista de deslizamiento, poco antes del inicio de la competición.

Su equipo afirmó que apelaría la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Coventry dijo a los periodistas que había querido reunirse con el atleta en persona en un último intento por salir del punto muerto.

"No tenía previsto estar aquí, pero pensé que era muy importante venir y hablar con él cara a cara", dijo Coventry a los periodistas. "Nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje, es un mensaje poderoso, es un mensaje de recuerdo, de memoria".

"El reto era encontrar una solución para el campo de juego. Lamentablemente, no hemos podido encontrar esa solución", añadió, con la voz entrecortada. "Tenía muchas ganas de verlo competir. Ha sido una mañana muy emotiva".

"Se trata, literalmente, de las normas y reglamentos y, en este caso, tenemos que ser capaces de mantener un entorno seguro para todos y, lamentablemente, eso significa que no se permite ningún mensaje".

El COI le había ofrecido la oportunidad de mostrar su "casco del recuerdo", con 24 imágenes de compatriotas fallecidos, antes del inicio y después del final de la carrera del jueves en los Juegos, además de permitirle llevar un brazalete negro durante la competición.

El Comité Olímpico de Ucrania, que apoyó a Heraskevych en el caso, dijo que no tenía previsto boicotear los Juegos por la descalificación.

SIN TRAICIÓN

"Me han descalificado de la carrera. No voy a tener mi momento olímpico", dijo Heraskevych.

"Fueron asesinados, pero su voz es tan fuerte que el COI les teme. Le dije a Coventry que esta decisión favorece la narrativa de Rusia".

"Creo de verdad que es precisamente gracias a su sacrificio que estos Juegos Olímpicos pueden celebrarse hoy".

"Aunque el COI quiera traicionar la memoria de estos atletas, yo no los traicionaré", afirmó el deportista, que también mostró un cartel con el lema "No a la guerra en Ucrania" en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, días antes de la invasión rusa.

El entrenador letón Ivo Steinbergs dijo a Reuters que había presentado una protesta ante la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton para que se readmitiera al atleta.

La prueba de skeleton comenzó el jueves por la mañana.

No es la primera vez que el COI sanciona a un atleta por un mensaje político.

El caso más famoso se remonta a los Juegos Olímpicos de Verano de 1968 en Ciudad de México, cuando los velocistas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos levantaron los puños enfundados en guantes negros durante la ceremonia de entrega de medallas de los 200 metros para protestar contra la injusticia racial en Estados Unidos.

Esto les llevó a ser expulsados de los Juegos, aunque Smith conservó su medalla de oro y Carlos la de bronce.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, la bailarina de "breaking" afgana Manizha Talash, miembro del equipo olímpico de refugiados, fue descalificada por llevar una capa con el lema "Mujeres afganas libres" durante una competición de preclasificación.

(Información adicional de Mitch Phillip Ilze Filks y Christine Uyanik, redacción de Karolos Grohmann; edición de Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)