El ucraniano zelenskiy trata de que no cunda el "pánico" por la tensión con rusia

Por Natalia Zinets y Pavel Polityuk

KIEV, 28 ene (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dijo el viernes que no podía descartar una nueva escalada de la tensión con Rusia, pero criticó lo que, según él, es un exceso de "pánico" que pesa sobre la economía.

Zelenskiy habló después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Estados Unidos y la OTAN no habían atendido las principales demandas de seguridad de Moscú en el enfrentamiento con Occidente por Ucrania, pero que estaba dispuesto a seguir hablando.

En una conferencia de prensa, Zelenskiy dijo: "No considero que la situación sea ahora más tensa que antes. En el extranjero existe la sensación de que hay una guerra. No es el caso".

"No digo que no sea posible una escalada (...)(pero) no necesitamos este pánico", añadió.

Zelenskiy dijo que ese fue el mensaje que le dio al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la conversación telefónica que mantuvieron el jueves, y que Rusia estaba tratando de intimidar a Ucrania.

Ucrania estaba estabilizando su moneda grivna con reservas de divisas, además de pedir apoyo militar, político y económico a Occidente, dijo, y añadió que el país necesitaba entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares para estabilizar su economía. (Reporte de Pavel Polityuk y Natalia Zinets Editado en español por Javier López de Lérida)