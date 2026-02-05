El último pacto nuclear entre EEUU y Rusia expira, generando temores a una carrera armamentista

MOSCÚ (AP) — El último acuerdo sobre armas nucleares que quedaba entre Rusia y Estados Unidos expiró el jueves, eliminando cualquier límite a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo.

El fin del Nuevo START podría preparar el escenario para lo que muchos temen podría ser una carrera armamentista nuclear sin restricciones.

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró el año pasado su disposición a adherirse a los límites del tratado por un año más si Washington hacía lo mismo, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha comprometido a extenderlo.

Putin comentó la expiración del pacto con el líder chino Xi Jinping el miércoles, según el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, señalando que Washington no ha respondido a su propuesta de extensión.

Ushakov afirmó que Rusia "actuará de manera equilibrada y responsable basada en un análisis exhaustivo de la situación de seguridad".

El Ministerio ruso de Exteriores dijo el miércoles por la noche en un comunicado que "bajo las circunstancias actuales, asumimos que las partes del tratado Nuevo START ya no están obligadas por ninguna obligación o declaración simétrica dentro del contexto del Tratado, incluidas sus disposiciones fundamentales, y son fundamentalmente libres de elegir sus próximos pasos".

El Nuevo START, firmado en 2010 por el entonces presidente Barack Obama y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, restringía a cada lado a no más de 1.550 ojivas nucleares en no más de 700 misiles y bombarderos, desplegadas y listas para su uso. Originalmente debía expirar en 2021, pero se extendió por cinco años más.

El pacto preveía amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento, aunque se detuvieron en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y nunca se reanudaron.

En febrero de 2023, Putin suspendió la participación de Moscú, diciendo que Rusia no podía permitir inspecciones estadounidenses de sus instalaciones nucleares en un momento en que Washington y sus aliados de la OTAN han declarado abiertamente que la derrota de Moscú en Ucrania es su objetivo. Al mismo tiempo, el Kremlin enfatizó que no se retiraba del pacto por completo, comprometiéndose a respetar sus límites sobre armas nucleares.

Al ofrecer en septiembre adherirse a los límites del Nuevo START por un año para ganar tiempo para que ambas partes negocien un acuerdo sucesor, Putin dijo que la expiración del pacto sería desestabilizadora y podría fomentar la proliferación nuclear.

El Nuevo START siguió a una larga sucesión de pactos de reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Esos también se han abandonado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.